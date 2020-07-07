۹ هکتار از اراضی ملی فیروزکوه رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قاسمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از رفع تصرف ۹ هکتار از اراضی ملی فیروزکوه واقع در پلاک‌های ارجمند، کبوتر دره و محمودآباد خبر داد و اظهار داشت: این رفع تصرف در راستای حفاظت از انفال و عرصه‌های ملی انجام شده است.

قاسمی افزود: این اراضی در قالب اجرای ۱۷ فقره حکم قطعیت یافته قضائی و ۳ فقره تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و با حضور عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان فیروزکوه از ید متصرفان خارج و به دولت بازگردانده شد و تمامی بناها و مستحدثات ایجاد شده بر روی این اراضی مورد تخریب قرار گرفت.

وی گفت: عزم و اراده مجموعه منابع طبیعی و دستگاه قضائی مقابله با پدیده زمین خواری و برخورد قانونی با سو استفاده کنندگان از عرصه‌های ملی است که خوشبختانه در این خصوص تعامل و همسویی خوبی وجود دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه تأکید کرد: حفاظت از اراضی ملی با رویکرد پیشگیرانه اولویت مهم و اصلی منابع طبیعی است که در این راستا اکیپ‌های گشت و مراقبت یگان حفاظت منابع طبیعی به صورت مستمر عرصه‌های منابع طبیعی را مورد رصد و پایش قرار می‌دهند و به محض مشاهده هرگونه تخلف بر روی اراضی ملی با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

قاسمی با توجه به گرم شدن هوا و لزوم اقدامات پیشگیرانه برای کاهش هرگونه آتش سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی توصیه‌هایی را برای مردم و گردشگران داشت و در این باره عنوان داشت: از عموم مردم طبیعت دوست انتظار می‌رود با رعایت نکات ایمنی و حضور مسئولانه در طبیعت از بروز آتش سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی پیشگیری کنند و از روشن کردن آتش، رها کردن ته سیگار و اجسام شیشه‌ای در طبیعت به جد خودداری کرده تا با همکاری و مشارکت همگانی شاهد کمترین وقوع آتش سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی این سرمایه‌های سبز باشیم.

وی از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف و آتش سوزی‌های احتمالی در عرصه‌های منابع طبیعی، مراتب را فوراً از طریق سامانه ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.