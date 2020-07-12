محمد طبرسی عضو کمیته علمی مقابله با کرونا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به زودی یک داروی ضد التهاب برای درمان بیماری کرونا که نتایج اولیه آن چاپ می‌شود را اعلام خواهیم کرد.

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با بیان اینکه نتایج این داروی ضد التهاب در بیماران نسبتاً موفقیت آمیز بوده که باید جلوتر برویم ببینیم چه اتفاقی می‌افتد، گفت: این دارو برای بیماران با شرایط شدید است که با این داروی ضد التهاب درمان می‌شوند؛ تاکنون نتایج تست این دارو خوب و مثبت بوده است.

طبرسی با اشاره به تعداد افرادی که در این پروسه با داروی ضد التهابی تحت درمان قرار گرفتند، بیان کرد: در مطالعه اول ۵۰ نفر و مطالعه بعدی ۱۲۰ نفر تحت درمان قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه نتایج این طرح به کمیته علمی مقابله با کرونا اعلام می‌شود تا بعد از تایید وارد پروتکل درمانی شود، عنوان کرد: یک شرکت داخلی این را دارو را تولید می‌کند که وارد سیستم درمانی شود.

به گفته عضو کمیته علمی مقابله با کرونا، تاکنون در ایران رجیستر نبوده اما در خارج از کشور برای درمان بیماران رماتیسمی استفاده می‌کردند.

رئیس مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی در خصوص فعالیت‌های گروه تحقیقاتی در بیمارستان مسیح دانشوری گفت: کار ما بیشتر کلینیکال است و در خصوص درمان و پیشگیری، تحقیقات انجام می‌دهیم.

وی با بیان اینکه اگر نتیجه این تحقیقات جدیدی که برای داروی ضد التهابی انجام داده‌ایم وارد پروتکل درمانی شود برنامه‌ریزی‌های دیگری داریم، گفت: قدم بعدی ما این است که ببینیم کدام دارو اثر ضد ویروسی دارد از بین «رمدیسیور»، «فاوی پراویر» و «اینترفرون» کدام بهتر است و بیشتر اثر می‌کند؛ این طرح به موازات داروهای التهابی در حال پیش رفتن است.