آزمون استخدامی سوادآموزی در بوشهر برگزار شد

عباس امید در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آزمون استخدامی امسال ۸۶ نفر آموزشیاران و آموزشدهندگان سوادآموزی استان بوشهر با حفظ فاصلهگذاری اجتماعی و استفاده از ماسک شرکت کردهاند.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان بوشهر اضافه کرد: این آزمون بر اساس تفاهمنامه منعقده بین وزارت آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی همزمان با سراسر کشور، در بوشهر نیز در دبیرستان سعادت برگزار شد.
وی در مورد چگونگی پذیرش واجد شرایط این آزمون در استان بوشهر، گفت: آموزشیاران و آموزشدهندگانی که تا پایان سال ۱۳۹۱ حداقل دو دوره با سوادآموزی استان همکاری آموزشی داشتهاند (نهایتاً ۸۶ نفر) واجد شرایط شرکت در این آزمون شدند.
امید یادآور شد: این ۸۶ نفر از مهرماه سال ۱۳۹۸ تاکنون به عنوان حقالتدریس با آموزش و پرورش استان همکاری مستمر داشتهاند.
وی در مورد معیار سنجش موفقیت شرکتکنندگان در این آزمون تصریح کرد: آموزشیاران و آموزشدهندگان سوادآموزی استان شرکتکننده در این آزمون باید حداقل ۵۰ درصد نمره حد نصاب را کسب کنند.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: پذیرفتهشدگان این آزمون در استان یک دوره یکساله آموزشی در دانشگاه فرهنگیان بوشهر طی خواهند کرد.
وی در تشریح چگونگی جذب این پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی سوادآموزی گفت: این ۸۶ نفر آموزشیار و آموزشدهنده سوادآموزی استان همانند دیگر استانهای کشور با توجه به نیاز وزارت آموزش و پرورش و ظرفیت استخدام اعلامی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تا پایان برنامه ششم توسعه جذب خواهند شد.
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