به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، یوسف سبحانی از کشف قریب به یک تن مواد مخدر و جمع آوری تعداد ۲۰ قبضه سلاح غیر مجاز در شهرستان عنبراباد خبر داد و گفت: تعداد ۱۷ مورد عامل تیراندازی و قدرت نمایی با سلاح دستگیر شده‌اند و پرونده‌ی آنان در این مرجع در حال رسیدگی است و به زودی قرار متناسب صادر خواهد شد.

سبحانی با اشاره به اینکه بعضی از افراد عکس خود را با سلاح در فضای مجازی منتشر می‌کنند، گفت: این عمل مجرمانه باعث ترویج خشونت در جامعه می‌شود.

وی هشدار داد: فضای مجازی در این زمینه به خوبی رصد اطلاعاتی می‌شود و به محض مشاهده، برای این افراد پرونده قضائی تشکیل می‌شود.

وی در ادامه گفت: از ابتدای سال جاری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان با تلاش شبانه روی موفق به کشف یک تن انواع مواد مخدر در این شهرستان شده‌اند.

وی افزود: در این رابطه تعداد ۸ نفر قاچاقچی، ۳۳ نفر خرده فروش دستگیر شده‌اند و یک باند فعال قاچاق مواد مخدر که اقدام به ترانزیت مواد مخدر می‌نمود متلاشی شده است.

سبحانی در ادامه، ضمن هشدار به کسانی که در سطح این شهرستان با انجام تیر اندازی و حمل سلاح به قدرتنمایی می‌پردازند، گفت: قانون با این افراد همچون گذشته به شدت برخورد خواهد کرد و امنیت شهروندان خط قرمز مسئولین قضائی و امنیتی شهرستان عنبراباد است.

سبحانی با اشاره به کشف و جمع آوری سلاح‌های غیر مجاز در سه ماه گذشته، گفت: در این مدت تعداد ۱۴ قبضه اسلحه‌ی جنگی و ۶ قبضه سلاح شکاری غیر مجاز کشف شده است.

دادستان عنبراباد، یاد آور شد: در صورتی که افراد حامل سلاح داوطلبانه سلاح‌هایشان را تحویل دهند، برای آنها پرونده قضائی تشکیل نخواهد شد و مورد تعقیب قضائی قرار نمی‌گیرند.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در برقراری نظم و امنیت، گفت: اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با مواد مخدر را در سطح این شهرستان مثبت ارزیابی می‌شود