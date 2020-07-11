به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب امروز شنبه در سخنانی گفت: مأموران مبارزه با مواد مخدر لرستان در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ با انجام کار اطلاعاتی از ورود محموله مواد مخدر از سمت جنوب به شهرستان خرم آباد مطلع و بلافاصله وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران با تشکیل تیم‌های عملیاتی در محور خرم آباد- بروجرد مستقر و با برپایی ایست و بازرسی ۲ دستگاه خودرو سواری سمند و پژو ۴۰۵ را شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه خودرو سمند اسکورت محموله مواد مخدر بوده است، ادامه داد: مأموران در بازرسی خودرو ۱۰۱ کیلوگرم تریاک کشف و ۳ قاچاقچی را دستگیر کردند.

سردار مهدیان نسب با بیان اینکه سوداگران مرگ قصد جابه جایی مواد مخدر از استان‌های جنوبی به مقصد پایتخت را داشتند، مبارزه با مواد مخدر را نیازمند عزم ملی دانست و از شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.