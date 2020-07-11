انتقاد از برگزاری کلاس های تقویتی با حضور ۳۰ نفر در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رشیدی‌نژاد ظهر شنبه در جلسه ستاد استانی مدیریت به کرونا بیان داشت: از اولین روزهای شیوع کرونا در خصوص ضدعفونی اماکن و معابر گشت‌های بهداشتی دانشگاه، بهداشت محیط، تهیه ماسک و … بسیج با ما همکاری خوبی داشت؛ ضمن اینکه در شرایط فعلی هم می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد و اعلام می‌کنم که ما آمادگی کامل برای همکاری با بسیج را داریم.

وی گفت: گشت بهداشتی ویژه کووید ۱۹ در محل‌هایی می‌تواند فعالیت کند که ما در حوزه عمومی نمی‌توانیم به آن ورود کنیم مثل خانه‌ها و مکان‌هایی به غیر از تالارها که در آن تجمعات صورت می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در حال حاضر شاهد برگزاری کلاس‌های تقویتی هستیم که بعضاً مشاهده شده در آنها ۲۰ تا ۳۰ نفر حضور دارند ضمن اینکه پیشنهاد می‌کنم این کلاس‌ها به حداقل پنج و حداکثر ۱۰ نفر کاهش پیدا کنند.

رشیدی‌نژاد به حضور همراهان بیمار در بیمارستان‌های شهر کرمان که از شهرستانها اطراف در کرمان حضور دارند اشاره کرد و یادآور شد: پیشنهاد می‌کنم همراهان بیمار در پیاده‌روها تجمع نکنند و مسئولان ذیربط با رعایت پروتکل‌های بهداشتی جایی برای این افراد در نظر بگیرند.

در این جلسه مصوب شد در صورت تخلفات احتمالی اماکن مذهبی برای برگزاری تجمعات برخورد شود. همچنین در خصوص مشکلات اردوگاه اتباع بیگانه در بردسیر مقرر شد مصوبات عیناً در رفسنجان هم اجرا شود ضمن اینکه مصوبات دومین جلسه کارگروه نظارت هم به تأیید اعضای جلسه رسید.