نیمه دوم با اصرار مجیدی سیستم را عوض کردیم/ فرصت را از دست دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجومطلق پس از تساوی استقلال برابر تراکتور گفت: با توجه به مشکلاتی که این هفته با آن درگیر بودیم پنج روز بدون تمرین را سپری کردیم و بعد دو یک ساعت را تمرین کردیم و اماده این بازی سنگین شدیم.

بازی شامل دو بخش بود. نیمه اول بازی متعادلی را دیدیم که موقعیت کمتری روی دروازه ها ایجاد شد. در نیمه اول بدن بازیکنان ما هنوز به شرایط ایده ال نرسیده بود. دلیلش هم بی تمرینی در پنج روز بود. در نیمه اول کیفیت بازی از سوی هر دو تیم پایین بود.

ما بعد از بازی با فولاد آقای مجیدی تصمیم گرفت سیستم تیم را عوض کند و چهار سه سه تمرین کردیم اما تعطیلی تمرینات این اجازه را به ما نداد. با اصرار مجیدی در نیمه دوم سیستم بازی عوض شد و ایشان تاکید داشتند که در نیمه دوم با این سیستم بازی کنیم که خوب هم جواب داد و موقعیت های زیادی را هم ایجاد کردیم.

موقعیت های زیادی داشتیم اما توپ هایمان به گل تبدیل نشد. به خاطر مصدومیت هایی که داشتیم از بدنسازی ما انتقاد شد اما الان ثمره بدنسازی را در این بازی دیدیدم. تیمی که پنج روز تمرین نکرده بود 90 دقیقه دوید و حالا ثمره آن بدنسازی مشخص می شود.

با توجه به اینکه رقیبان ما هم در کسب سه امتیاز موفق نبودند فرصت خوبی برای ما بود که با پیروزی برابر تراکتور به شرایط خوبی در جدول برسیم اما متاسفانه به این مهم نرسیدیم. امیدوارم در دیدارهای آینده این عقب افتادگی را جبران کنیم.

وی در مورد اینکه برخی بازیکنان در فهرست کرونایی های استقلال بازیکنانی حضور داشتند که در این بازی هم به میدان رفتند گفت: ما دو مرحله تست دادیم که هر بار چند بازیکن درگیر این بیماری شدند. در تست مجددی که گرفتیم یکسری جدید مثبت شدند و یکسری هم از آنهایی که مثبت اعلام شده بود منفی شد. همین امروز تست یزدانی هم مصدوم شد.