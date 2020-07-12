دانشگاهها خود را برای ترم مجازی آماده می کنند

هوشنگ طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزییات جلسه روسای دانشگاه ها با وزیر علوم گفت: در این جلسه تاکید شد که باید برای ترم آینده اساس را بر این بگذاریم که آموزش ها به صورت غیر حضوری خواهد بود البته اگر با همت مردم و کادر درمانی وضعیت در استان ها سفید و بهتر شد، ترم به صورت حضوری برگزار می شود.

رئیس دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه بر این اساس دانشگاه ها باید زیر ساخت های خود را برای برگزاری یک ترم مجازی آماده کنند، افزود: تاکید بر این است که دانشگاه ها سرویسی که به دانشجویان در ترم آینده ارائه می دهند، با کیفیت تر از ترم گذشته باشد که البته این موضوع مستلزم این است که نهادهای بیرونی کمک کنند.

طالبی ادامه داد: در حال حاضر دانشگاه ها در مسیری گام بر می دارند که یکی از مباحث اصلی در کشور است و سایر سازمان ها از جمله سازمان برنامه باید در این راستا به دانشگاه ها کمک کنند و بودجه تجهیزات و زیرساخت های دانشگاه ها را تامین کند.

وی در ادامه تاکید کرد که وزارت ارتباطات نیز باید بتواند پهنای باند مورد نیاز را تامین کند و آن را افزایش دهد. از طرفی دیگر دانشگاه ها باید وسایل بهداشتی مورد نیاز را برای حضور هیات علمی و کامندان در دانشگاه فراهم کنند.

رئیس دانشگاه اصفهان ادامه داد: دانشگاه ها از نظر زیرساخت متفاوت هستند؛ برخی شرایط خوبی دارند و برخی دیگر ضعیف تر هستند. آنچه که از سوی روسای دانشگاه های کوچک تر مطرح شد این بود که نیاز بیشتری به تقویت زیرساخت و آماده شدن برای کلاس های مجازی در ترم پیش رو دارند.

طالبی ضمن بیان این مطلب که آشنایی هیات علمی و دانشجویان با سیستم آنلاین باید تقویت شود، گفت: خوشبختانه ما در دانشگاه اصفهان تمرین خوبی در ترم گذشته داشتیم؛ منتها کیفیت آموزش مجازی را باید ارتقا دهیم.

وی افزود: به طور مثال ما در دانشگاه اصفهان در ترم گذشته، کلاس آموزشی تصویری را به لحاظ نداشتن تجهیزات نمیتوانستیم ارائه دهیم اما امیدواریم در ترم آینده زیرساخت ها به قدری تقویت شوند که امکان آموزش تصویری نیز فراهم باشد.

رئیس دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: در این جلسه دکتر ابطحی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان پیشنهاد دادند برای آموزش مجازی در دانشگاه ها یک شبکه آموزش ملی راه اندازی شود که این پیشنهاد با استقبال خوبی از سوی روسای دانشگاه ها رو به رو شد.

طالبی یکی از پیشنهادات مطرح شده برای ترم آتی را آموزش ترکیبی (حضوری و مجازی) عنوان کرد و گفت: قرار شد اگر آموزش به صورت ترکیبی بود، اولویت حضور در دانشگاه با دانشجویان ارشد و دکتری باشد. در مورد خوابگاه ها نیز پیشنهاد شد خوابگاه ها با ۵۰ درصد ظرفیت گذشته در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

وی افزود: به طور مثال ما در ترم آتی در دانشگاه اصفهان اتاق های ۴ یا ۶ نفره دیگر نخواهیم داشت چرا که برای حفظ سلامتی دانشجویان موظف به این هستیم که ظرفیت اتاق ها را کاهش دهیم.

رئیس دانشگاه اصفهان در پایان گفت: در خصوص واگذاری خوابگاه ها بهتر است از سوی وزارت علوم یک دستورالعمل واحدی تهیه و در اختیار دانشگاه ها قرار گیرد.