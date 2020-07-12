پنجره ای که سر و صدای ترافیک را کم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، سروصدای خودروها، قطارها و هواپیماها که از پنجره وارد ساختمان می شود را می توان به وسیله یک دستگاه نوآورانه کاهش داد. این دستگاه در حقیقت با استفاده از چند بلندگو با سر و صدای ترافیک مقابله می کند.

محققان دانشگاه فناوری نانیانگ در سنگاپور ۲۴ بلندگو را شبکه وار در یک پنجره قرار دادند و از آنها برای تولید نوعی ضد سروصدا (آنتی نویز) استفاده کردند.

پنجره مجهز به این فناوری حتی در صورت باز بودن نیز می تواند نیمی از سروصدای حمل ونقل شهری را ساکت کند. این میزان معادل کاهش ۱۰ دسی بلی سروصدا در وضعیت نرمال است.

فناوری مذکور در حقیقت صوتی با فرکانس سروصدای رصد شده منتشر می کند. البته این صوت دارای امواج صوتی مخصوصی است تا آلودگی صوتی آزاردهنده فضای خارجی را ساکت کند.

کاهش ۱۰ دسی بلی سروصدای حمل ونقل به کاهش ۱۷ درصدی ریسک های سلامتی مانند فشار خون بالا منجر می شود.

در حال حاضر فقط نمونه اولیه این پنجره ساخته شده که در محیط آزمایشگاهی باشبیه سازی سروصدای ترافیک آزمایش شده است.

محققان امیدوارند در آینده با استفاده از این فناوری به ساکنان شهرهای شلوغ کمک کنند تا همزمان با تهویه فضای داخل، از میزان آلودگی صوتی بکاهند.