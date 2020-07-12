تصویب کلیات دو لایحه با اکثریت آرا

به گزارش خبرگزاری مهر، در دویست و بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران که پیش از ظهر امروز پایان یافت، لایحه تعیین بهای خدمات پاسخ به استعلامات مراجع قضائی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک شهر تهران و لایحه شهردار تهران درباره آئین نامه موضوع ماده ۷ مصوبه تأمین منابع مالی پایدار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مورد بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت و اعضا پیشنهادات خود را در این خصوص مطرح کردند.

اعضای شورای شهر با تمامی با لایحه تعیین بهای خدمات پاسخ به استعلامات مراجع قضائی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک شهر تهران به همراه تمامی ماده واحده‌هایش موافقت کردند و این لایحه به تصویب رسید اما دو پیشنهاد بهاره آورین مبنی بر اینکه برای دریافت تصاویر دوربین‌های مداربسته که بر روی یک لوح فشرده در اختیار مراجع قضائی تجدید نظر شود چراکه مبلغ مشخصی از درخواست کنندگان اخذ می‌شود اما لوح فشرده ضد محیط زیست است و اینکه در میزان دسترسی به تصاویر دوربین‌های ترافیکی شرکت‌های استارت آپی و شرکت‌های حقیقی و حقوقی مستثنی شوند رأی نیاورد.

لایحه دوم که با ارائه گزارش از سوی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران بررسی‌اش آغاز شد، مربوط به آئین نامه موضوع ماده ۷ مصوبه تأمین منابع مالی پایدار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بود که به رأی گذاشته شد و اعضای شورا با ۱۵ رأی موافق آن را به تصویب رساندند.

در این لایحه صدراعظم نوری پیشنهاد داد شهروندان تهرانی به شکل اختیاری ساختمان خود را مورد پایش ایمنی در مقابل آتش سوزی قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه برای ساختمان‌ها (کمترین متراژ) تا ۵۰۰ متر ۳۰ هزار تومان برای هر ماه و برای ساختمان‌های بالای ۲۰۰ هزار متر هزینه ماهانه ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است اظهار داشتن: به این ترتیب با هزینه اندکی ساختمان‌ها از سوی سازمان آتش نشانی مورد پایش قرار می‌گیرند و در زمان وقوع حادثه به دلیل اتصال به سامانه آتش نشانی خدمت رسانی با سرعت بیشتری انجام می‌شود.