به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه «ابولا» پرتغال، مهدی طارمی در حال حاضر مرد اول تیم ریوآوه است. او در ۳۴ بازی، ۱۷ گل به ثمر رسانده است که ۱۴ گل در لیگ برتر بوده است و آینده اش هدف تیم های مختلفی است. در میان تیم های بزرگ پرتغال، اسپورتینگ تنها تیمی بود که مذاکرات را تا سطح بالا رساند - هوگو ویانا و آندرش ویاش بواش بعضی شرایط را مورد بررسی قرار دادند- اما کاهش قدرت اقتصادی برای بستن این پرونده اهمیتی ندارد چرا که هنوز علاقه مندانی برای طارمی وجود دارد: بادها از طرف روسیه، ایتالیا، آلمان - در این مورد تیم وردربرمن- و فرانسه - مثل تیم های نانت و سنت اتین- می وزد.

طارمی در حال حاضر گلزن غیر قابل اجتناب ریوآوه است. اگرچه بنفیکا و پورتو همچنان این بازیکن را زیر نظر دارند، علیرضا نیکومنش مدیر برنامه این بازیکن به دنبال نهایی کردن سریع این نقل و انتقال است تا بعضی از سر و صداهای مرتبط به واسطه «نتو» بازیکن سابق گیل وینسنت که هیچ مشروعیتی برای صحبت درباره آینده بازیکن ایرانی ندارد، به پایان برسد.

نیکومنش در این خصوص گفت: نتو مدیر برنامه طارمی نیست. او کسی است که به ما برای برقراری ارتباط با ریوآوه کمک کرد در حالی که من قادر به سفر به پرتغال نبودم. این شایسته احترام است. چیز بیشتری نیست.

وی افزود: باشگاه های بزرگی از روسیه، فرانسه، آلمان و پرتغال در نقل و انتقالات زمستانی برای جذب طارمی تلاش کردند. شما می توانید به هر یک از سه تیم بزرگ (پرتغال) بروید. سهم بازیکن از نقل و انتقالات ۴۵ درصد است اما باید به آرزوهای ریوآوه هم احترام گذاشت.

نیکومنش با اشاره به دلایل حضور طارمی در لیگ پرتغال تاکید کرد: او ترجیح داد برای کارلوس کی روش، برای کارلوس کاروالهال (سرمربی ریوآوه) اینجا بازی کند. او از انتخابش خوشحال و راضی است. طارمی سطح لیگ پرتغال را می پسندد. سازگاری او با فوتبال پرتغال زودتر و آسانتر از چیزی بود که فکرش را می کردم. او قدردان میزبانی پرتغالی ها و شرایط آب و هوایی است و می داند که پرتغال یک قدم بزرگ به سمت فوتبال اروپا است. حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم قدم بعدی چیست.

روزنامه ابولا در بخش پایانی گزارش و مصاحبه خود آورده است: «نیکومنش الماس ایرانی دیگری را در آستین دارد؛ علی علیپور ۲۴ ساله گلزن پرسپولیس که می تواند فصل بعد در پرتغال باشد. ویتوریا گیمارش و ریوآوه ممکن است به جذب این بازیکن ورود کنند.»

این مدیر برنامه گفت: آنها به زودی بیشتر درباره او (علیپور) می شنوند. طارمی به یک مرجع تبدیل شده است و حالا تعداد زیادی از بازیکنان ایرانی می خواهند در پرتغال بازی کنند.