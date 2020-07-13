به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه هم‌اندیشی دو روزه «پایان شب سخن‌سرایی» به‌مناسبت چهلمین سالگرد درگذشت جلال‌الدین همایی طی روزهای شنبه و یکشنبه ۲۸ و ۲۹ تیر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

در این‌برنامه، پژوهشگران و صاحب‌نظران با سخنرانی و یا در قالب نوشتار، به زندگی و آثار همایی به‌عنوان مصحح و محقق بزرگ ادبیات فارسی می‌پردازند. همایی در ۲۸ تیرماه ۱۳۵۹ درگذشت و پیکر او در تکیه لسان‌الارض در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد. پس از ۴۰ سال از درگذشت او، آثارش در این‌هم‌اندیشی دو روزه بازخوانی و تحلیل می‌شود. همایی عاشق فرهنگ، تاریخ، تمدن، هنر، ادبیات و علوم ایرانی بود و خوارداشت اینها را بر نمی‌تافت.

آثار همایی از نظر تعدد و تنوع، قابل توجه و از نظر دقت و نکته‌یابی، ممتاز است. معمولاً بر متن‌هایی که تصحیح کرده، مقدمه‌های محققانه و مفصل نوشته و جوانب گوناگون تاریخی و ادبی و زبانی و محتوایی آنها را بررسی کرده است. نکته‌یابی‌ها و ریزبینی‌های او در تمام آثارش شایان توجه است.

گفتارها و نوشتارهای موردنظر در برنامه «پایان شب سخن‌سرایی» شامل فایل‌های صوتی و تصویری و یادداشت‌هایی از علی‌اشرف صادقی، ضیا موحد، مهدی نوریان، نصرالله پورجوادی، اصغر دادبه، علیرضا ذکاوتی‌قراگزلو، عبدالله نصری، مهدی محبتی، غلامرضا خاکی، یونس کرامتی، حسین مسجدی، احمدرضا بهرام‌پور عمران، سلمان ساکت، همراه فایل صوتی دو سخنرانی از همایی درباره «تاریخ اصفهان» و «مولوی چه می‌گوید» و فایل صوتی سخنرانی مرحوم منوچهر قدسی درباره همایی درسال ۱۳۶۳ در بزرگداشت همایی در اصفهان با عنوان «چنین کردند یاران زندگانی» منتشر می‌شود.

در این دو روز فیلم‌هایی کوتاه از خانه و آرامگاه زنده‌یاد همایی همراه با یادداشت‌ها و مقالاتی از وی و درباره‌اش نیز منتشر می‌شود.

سخنرانی‌های این‌دو روز به‌صورت زنده از فضای مجازی و حساب کاربری اینستاگرام مرکز فرهنگی شهر کتاب پخش می‌شوند.