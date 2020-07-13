بهبود یافتگان کرونا در قزوین پلاسما اهدا کنند

مهدی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پلاسما درمانی به عنوان راهکاری برای تقویت سیستم ایمنی بدن مبتلایان به کووید ۱۹، در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته، هرچند روش جدیدی نیست، اما به نظر می‌رسد اقدامی امید بخش در بهبود مبتلایان به ویروس کرونا است.

وی تصر یح کرد: پلاسما درمانی به اهدای پلاسما توسط بهبود یافتگان کووید ۱۹ نیاز دارد، روشی که کشورهای مختلف در حال تحقیق درباره اثربخشی آن در درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا جدید است.

اکبری اضافه کرد: اهدای پلاسمای خون یکی از راهکارها برای کمک به درمان برخی بیماری هاست که در این میان هر فردی می‌تواند خون کامل و سایر اجزای آن مانند پلاسما، پلاکت و گلبول قرمز را اهدا کند تا نیاز کشور در این زمینه برطرف شود.

وی با اشاره به اهمیت پلاسما در درمان انواع سرطان و سایر بیماری‌ها، بیان کرد: استقرار نظام تضمین کیفیت در تأمین خون و فرآورده‌های خونی به‌خصوص پلاسما که اهمیت درمانی دارد یکی از اولویت‌های سازمان انتقال خون است.

اکبری گفت: از آنجا که امکان اهدای پلاسمای بهبود یافتگان کرونایی از سوم خرداد ماه در استان فراهم شده لذا در مرکز انتقال خون قزوین هم آماده پذیرایی از اهدا کنندگان هستیم تا این کار ارزشمند بتواند جان بیماران را نجات دهد.

مدیر پایگاه انتقال خون استان قزوین اظهار داشت: تاکنون ۸۶ نفر از بهبود یافتگان کووید ۱۹ در استان برای نجات سایر بیماران مبتلا به کرونا پلاسمای خون خود را اهدا کرده اند.

وی بیان کرد: در پلاسمای خون بیماران بهبود یافته کووید ۱۹ سپر دفاعی در برابر ویروس کرونا وجود دارد که با تزریق این پلاسما به بیماران سیستم ایمنی افراد تقویت می‌شود.

اکبری کفت: از هر بیمار اهدا کننده مقدار ۴۵۰ سی سی پلاسما دریافت می‌شود و مدت زمان انجام پلاسما فرز هم در کمتر از ۴۵ دقیقه صورت می‌گیرد.

مدیر کل انتقال خون استان قزوین یادآور شد: پلاسمای خون از افرادی دریافت می‌شود که از زمان بهبودی آن‌ها به کرونا حداقل ۳۰ روز گذشته باشد.

اکبری اظهار امیدواری کرد با مشارکت خیرین و اهدا کنندگان پلاسما نیازهای استان به این فرآورده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین شود.

