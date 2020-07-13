تولید نفت عراق فقط ۹ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه پلتس، آمارهای رسمی منتشرشده در ۱۱ ژوئیه نشان داد تولید نفت عراق، از جمله تولید اقلیم کردستان عراق، در ماه ژوئن ۹ درصد کاهش یافته، این در حالی است که این کشور هنوز نتوانسته است به‌طور کامل به سهمیه تولید خود مطابق توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، موسوم به «اوپک پلاس» پایبند باشد.

براساس داده‌های شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، تولید نفت عراق در ماه ژوئن ۳ میلیون و ۶۹۸ هزار بشکه و در ماه مه ۴ میلیون و ۶۸ هزار بشکه در روز بود. براساس توافق اوپک پلاس سهمیه کاهش تولید دومین تولیدکننده اوپک از ابتدای ماه مه ۳ میلیون و ۵۹۲ هزار بشکه است. آخرین بررسی پلتس نشان می‌دهد که تولید نفت عراق در ماه ژوئیه ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه خواهد بود. این کشور متعهد شده است که تخطی از سهمیه کاهش تولید خود در ماه ژوئن را در ماه‌های ژوئیه، اوت و سپتامبر جبران کند.

براساس داده‌های سومو، مجموع صادرات عراق، از جمله صادرات اقلیم کردستان عراق، با ۱۱.۴ درصد کاهش نسبت به ماه مه از ۳ میلیون و ۶۳۳ هزار بشکه در روز به ۳ میلیون و ۲۱۸ هزار بشکه در روز رسیده است.

اوپک، روسیه و متحدانشان ۱۷ خردادماه پس از برگزاری نشستی از طریق ویدئوکنفرانس، به توافق رسیدند کاهش تولید تاریخی نفت را به‌مدت یک ماه و تا پایان ماه ژوئیه تمدید کنند و با کاهش تولید ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه‌، حدود ۱۰ درصد از عرضه جهانی نفت، از مازاد عرضه ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا بکاهند.

ائتلاف اوپک پلاس همچنین از کشورهایی مانند نیجریه و عراق که تولیدشان بیش از سهمیه تولید در ماه‌های مه و ژوئن بود، خواست پایبند نبودنشان در ماه‌های مه و ژوئن را جبران و با پایبندی کامل (۱۰۰ درصد) تعهدهای خود را در ماه‌های ژوئیه، اوت و سپتامبر عملی کنند.

به گفته مقام‌های اوپک پلاس، عراق متعهد شده بود برای جبران تخطی خود از سهمیه کاهش تولید، در ماه ژوئن روزانه ۵۷ هزار بشکه و در ماه‌های ژوئیه و اوت روزانه ۲۵۸ هزار بشکه بیش از سهمیه کاهش تولید خود، از تولید بکاهد.