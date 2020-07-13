حمایت از مدارس صدرا و معارف افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری، ظهر امروز در دیدار با معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به اینکه نوع معماری مدارس در استان یزد و کشور نیازمند رعایت موارد خاصی است، اظهار داشت: در ارتباط با معماری مدارس دخترانه و پسرانه باید تفاوت‌هایی قائل باشیم.

وی با اشاره به سبک معماری اصیل ایرانی اسلامی که در حوزه‌های مختلف از جمله مدرسه سازی وجود داشته است، افزود: در حوزه مدرسه دخترانه باید به سمت مدارس با ساختمان‌های حیاط وسط برویم که حیاط در وسط مدرسه باشد و چهار طرف آن را ساختمان بپوشاند.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با اشاره به اینکه ساختمان‌های طبقاتی هم برای مدارس مناسب نیست، عنوان کرد: اکنون معلمان و دانش آموزان شکایت‌های بسیاری در ارتباط با پله‌های مدارس دارند و واقعاً هم پله‌های زیاد برای دانش آموزان مناسب نیست.

ناصری تصریح کرد: یک مدرسه باید نهایتاً در دو طبقه ساخته شود و حیات به میزان لازم داشته باشد تا دانش آموزان بتوانند به خوبی تحرک داشته باشند و سلامتی جسمی آنها هم در مدرسه حفظ و تقویت شود.

امام جمعه یزد با اشاره به فعالیت مدارس صدرا و معارف عنوان کرد: این مدارس ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای در حوزه تعلیم و تربیت دارند و تاکنون هم در این حوزه دانش آموزان بسیاری را به خوبی تربیت کرده‌اند به گونه‌ای که مدیران آموزش و پرورش نسبت به نقش این مدارس در بهبود وضعیت آموزش در کشور تاکید دارند.

وی، بر ضرورت تقویت این مدارس تاکید کرد و گفت: مجموعه وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس باید با توجه به نقش مهمی که این مدارس در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دارند، نسبت به حمایت و زمینه سازی تقویت آنها اقدامات لازم را انجام دهند.