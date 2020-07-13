نشست سرداران و فرماندهان دفاع مقدس/سپاه حافظ انقلاب و ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمی جمعی از سرداران، فرماندهان و پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت با سرهنگ پاسدار سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربلا عصر دوشنبه برگزار شد. در این نشست، مهمترین موضوعات راهبردی در جهت پیشرفت و اعتلای بسیج و سپاه و همچنین برنامه‌های لازم جهت بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های یادگاران هشت سال دفاع مقدس در راستای پیشبرد و تحقق بهتر برنامه‌ها و مأموریت‌های این نهاد انقلابی در طول سال مورد بررسی قرار گرفت.

علیجان شمشیربند رئیس شورای شهر ساری هم در ادامه این نشست با اشاره به اینکه سپاه استان مازندران در دوران کرونا توانست با ارائه فعالیت‌های جهادی و مستندات تلویزیونی در شبکه‌های استانی و کشوری بدرخشد و مردم کشور شاهد فعالیت‌های چشمگیر سپاه مازندران در ایام کرونا باشند، افزود: سپاه باید در همه ایام در راستای خدمت به مردم، فعالیت چشمگیر داشته باشد.

رئیس شورای شهر ساری خواستار کادرسازی و سازماندهی پیشکسوتان سپاه شد و افزود: جایگاه سپاه مهم و ارزشمند است چرا که سپاه حافظ انقلاب و ولایت بوده و باید در حوزه‌های کلان تأثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه من به عنوان یک سرباز و بسیجی در خدمت سپاه و بسیجیان هستم، خاطرنشان کرد: همه باید خادم مردم و برای رفع مشکلات جامعه کمک کنیم.

سرهنگ محمد آقاجانی از پیشکسوتان سپاه و دفاع مقدس هم در ادامه نشست با بیان اینکه در اکثر سپاه نواحی در شهرستان‌ها، پیشکسوتان سپاه اثر گذار هستند، یادآور شد: مجمع خیرین بسیج سازندگی که اکثر متصدیان آن یادگاران دوران دفاع مقدس هستند، در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و محرومیت زدایی خدمات مثال زدنی داشت.

سپاه حافظ انقلاب و ولایت است

این پیشکسوت سپاه با بیان اینکه امروزه ضدانقلاب بر علیه نظام و جمهوری اسلامی بیکار ننشسته و مدام در حال طرح و نقشه علیه انقلاب است، تاکید کرد: سپاه حافظ انقلاب و ولایت است و به دور از هر گونه حزب بازی و جریانات سیاسی در حال خدمت به مردم بوده چرا که وظیفه اصلی سپاه مردم یاوری است.

همچنین حجت الاسلام یعقوبی مسئول اسبق نمایندگی ولی فقیه در منطقه مقاومت بسیج مازندران گفت: سپاه دیوار محافظی است که از کشور و مردم محافظت می‌کند.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان اینکه سپاه به حرمت خون شهدا دارای جایگاه رفیع و ویژه ای در بین مردم است، خاطرنشان کرد: باید فرماندهان نسل حاضر و فرماندهان دوران دفاع مقدس ارتباط تنگاتنگی باهم داشته باشند و نباید در این مورد محدودیتی ایجاد شود.

این یادگار دوران هشت سال دفاع مقدس با تاکید بر اینکه باید ادامه دهنده مسیر شهدا باشیم، یادآور شد: امروزه تجربیات فرماندهان عرصه جهاد و شهادت می‌تواند در اداره جامعه نقش مؤثری داشته باشد همانطور که فرماندهان دوران دفاع مقدس در کوران مشکلات اوایل انقلاب و جنگ تحمیلی با تدابیر امام راحل و مقام عظمای ولایت و ایستادگی و مقاومت مردم، توانستند بر مشکلات فائق آمده و پیروز میدان باشند.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب که فرماندهان شهید از معجزات انقلاب هستند، یادآور شد: بازنشستگی در سپاه معنا ندارد و باید از ظرفیت شش هزار پیشکسوت عرصه ایثار و شهادت در مازندران استفاده کرد.

این پیشکسوت سپاه تصریح کرد: با هم افزایی و همدلی همه فرماندهان و پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت قطعاً بر اقتدار سپاه و نیروهای مسلح افزوده خواهد شد و در چهل سالگی دفاع مقدس به اوج بالندگی و پیشرفت در همه حوزه‌ها خواهیم رسید.

در ادامه این نشست، سردار کسائیان از فرماندهان دوران دفاع مقدس هم با حمایت همه جانبه از برنامه‌های تعالی بخش فرمانده جدید سپاه کربلا آمادگی جامعه پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس در مازندران برای کمک به ارتقا و تقویت نیروهای مؤمن انقلابی در سپاه و بسیج و اعتلای نهاد سپاه را اعلام کرد.

مازندران در حرکت‌های جهادی و انقلابی پیشرو است

این فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به اینکه استان مازندران همیشه جزو اولین استان‌ها در حرکت‌های انقلابی و جهادی بوده و حتی شهدای روحانیون این استان از قم بیشتر است، یادآور شد: لشکر ویژه ۲۵ کربلا در دوران دفاع مقدس در هشت عملیات، خط شکنی داشت که بر همین بر اساس رهبر معظم انقلاب فرمودند: "لشکر ۲۵ کربلا یک لشکر قوی خط شکن و خط نگهدار بود".

سردار کسائیان در ادامه با تصریح بر اینکه سپاه عضو هیچ جناحی نیست و هیچ گرایش سیاسی جز انقلابیگری ندارد و محافظ دستاوردهای انقلاب و خون شهدا است، خاطرنشان کرد: پیشکسوتان سپاهی در ایام کرونا با تشکیل دو قرارگاه جهادی از غسل و تدفین اموات کرونایی تا ضدعفونی محلات و اعزام نیرو برای کمک به کادر درمانی وارد میدان شدند و امروز هم آماده و پای کار هستند.

این یادگار دوران دفاع مقدس با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب که بازنشستگان سپاه، اعضای وابسته سپاه محسوب می‌شوند یادآور شد: با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، می‌توان از ظرفیت بزرگ وابستگان به سپاه در جهت تحقق منویات معظم له در بحث اقتصادی مقاومتی در سال جهش تولید، استفاده کرد.

در پایان این نشست صمیمی سرهنگ پاسدار سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربلا مازندران ضمن قدردانی از حضور سرداران و فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس تصریح کرد: سپاه، خانه پیشکسوتان دفاع مقدس است و در دور جدید فرماندهی سپاه کربلا برنامه‌ریزی شده است که بتوان از ظرفیت و تجربه عظیم پیشکسوتان و فرماندهان مازندرانی دوران دفاع مقدس در هیأت‌های اندیشه ورزی و دیگر حوزه‌های مختلف و کلان بسیج و سپاه کربلا بهره برد.