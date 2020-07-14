خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- علی دایلاری‌اصل؛ شب گذشته حدود چهار ساعت در بخش‌های کرونایی بیمارستان باقرالعلوم اهر بودم و با بیماران کرونایی و کادر درمان گفت‌وگو کردم. متأسفانه اغلب بیماران آن‌طور که خود اذعان می‌کردند در مراسم‌های ترحیم، عقد، عروسی و تجمعات به کرونا ویروس آلوده شده‌اند. برخی در مسافرت، صف نانوایی، بیمارستان تبریز مبتلا شده بودند و برخی هم جدی نگرفتن شیوع کرونا ویروس و بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی را دلیل ابتلای خود می‌دانستند.

بیماران کرونایی از سطح خدمات‌دهی کادر درمان مجموعه بیمارستان باقرالعلوم اهر اظهار رضایت و از بی‌توجهی خودشان به رعایت پروتکل‌های بهداشتی که ابتلاء به کرونا را برایشان به ارمغان آورده بود، اظهار پشیمانی می‌کردند.

همه تخت‌های بستری بخش‌های ICU و CCU بیمارستان باقرالعلوم اهر مملو از بیماران بدحال کرونایی بود. کادر درمانی معتقد بودند؛ مبتلایانی که در ۲ هفته اخیر به بیمارستان مراجعه می‌کنند، بدحال‌اند و این موضوع نگران‌کننده است.

تلاشم برای مصاحبه با تعداد بیش‌تر بیماران کرونایی بستری در بیمارستان باقرالعلوم به مصاحبه با حدود ۳۰ بیمار محدود شد. چون اکثر بیماران کرونایی حال و روز خوشی ندارند و بیماری مجال سخن نمی‌داد.

کادر درمانی کلافه از این‌که ظرفیت بخش‌های بستری تکمیل است و جایی برای بستری بیماران تازه وارد وجود ندارد، از کمبود نیروی انسانی اعم از پزشک، پرستار و نیروی خدماتی و کمبود تجهیزات حفاظتی کادر درمان رنج می‌برند.

متأسفانه از ماه دوم شیوع ویروس کرونا در شهرستان اهر، کادر درمان و نیروهای خدماتی شرکتی از عدم واریز حقوق و مزایا گله‌مندند و شب گذشته باز گلایه‌ها را پیش کشیدند، یکی از نیروهای شرکتی بیمارستان اهر می‌گوید در شرایط کرونایی بیش از ۲ ماه است حقوق نگرفته‌ام.

کمبود لباس حفاظتی، ماسک و نبود دستکش برای کادر درمان درگیر با بیماران کرونایی در این بیمارستان مسأله‌ای انکارناپذیر بود. هرگونه سهل‌انگاری می‌تواند با جان کادر درمان بازی کند.

برخی از پرستاران می‌گفتند بیمارستان قصد دارد بخش نیمه‌کاره روان را هم به بخش بیماران کرونایی اختصاص بدهد. کادر درمان بخش جدید را از کجا تأمین خواهند کرد؟

۲ بار ابتلای یک نفر به کرونا در ۳ ماه!

یکی از بیماران بستری می‌گفت من ۲ بار به‌خاطر کرونا در بیمارستان‌های تبریز و اهر بستری شدم، لطفاً به مردم بگویید این‌که کسی کرونا بگیرد دوباره نمی‌گیرد باور اشتباهی است من اولین‌بار فروردین‌ماه به کرونا مبتلا و در تبریز بستری شدم الآن هم با مثبت شدن PCR دوباره در اهر بستری شدم.

به سفارش دوستی به ملاقات همشهری کارمند بانکی که در بخش کرونایی بستری است، رفتم. متأسفانه شرایط وی به حدی وخیم بود که امکان گفت‌وگو وجود نداشت. شرایطش بسیار ناراحت‌کننده بود. او در بانک از طریق مشتریان و وجه نقد رد و بدل شده به کرونا ویروس آلوده شده است.

مراقب سلامتی خودتان باشید، پیش‌گیری بهتر از درمان است.