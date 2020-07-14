برجام نتوانست انتظارات اقتصادی مردم را برآورده کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: فرمایشات آرامش بخش و امیدآفرین معظم له در این شرایط دشوار و سخت جامعه ایران امروز زمینه همکاری برای کاهش مشکلات و آلام مردم را ترسیم کردند که به نوبه خودم و از سوی دولت از ایشان سپاسگزاری می کنم.

فشار تحریم‌های آمریکا بر هیچ کشوری تاکنون تحمیل نشده است

وی ادامه داد: ما در دوره بی‌نظیری در تاریخ معاصر ایران قرار داریم، در هیچ زمانی بدخواهان نظام اسلامی به این اندازه دارای قدرت در داخل آمریکا و در کشورهای کینه توز علیه ایران در منطقه و جهان بر سر کار نبودند. فشار تحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران تاکنون بر هیچ کشوری این چنین تحمیل نشده است. هیچ دوره ای مانند این دوره جامعه ما متحول شده نبوده و ضرورت پاسخ اقتصادی و اجتماعی به نیازهای جامعه از ضروریاتی است که شاید در دوره های قبل این چنین نبوده است. بدون تردید عبور از این چالش های همپوشان که با آثار عظیم اقتصادی و اجتماعی کرونا نیز در هم تنیده شده نیازمند تمرکز بر مسائل اصلی همراهی، همدلی و هم افزایی بین ارکان نظام و از آن مهمتر همه آحاد جامعه است.

سخنگوی دولت اظهار داشت: ما در چندین جبهه در عرصه بین المللی فشارهای تحریم، زورگویی‌های آمریکا، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم آثار کرونا که اقتصادهای بانشاط دنیا را نیز دچار مشکل کرده است امروز روبرو هستیم که بدون تردید عبور موفق و کاستن از مشکلات جامعه با همکاری همه جانبه و هم افزا و درک و فهم مشترک مسائل امکان پذیر است. مقام معظم رهبری مانند همیشه با درک عمیق از مسائل، توصیه های راهگشا برای هم افزایی همه ارکان نظام ارائه کرده اند.

ربیعی با اشاره به جلسه روز گذشته سران قوا گفت: جلسه روز گذشته سران قوا جلوه عالی از تصمیم و بنای کار سران قوا برای این بود که در کنار هم همدلانه و با یک درک و فهم مشترک از مسائل، رو به سوی حل مشکلات عظیم قدم برداریم. دولت آمادگی دارد پیرامون مسائلی همچون تورم، ارزش پول ملی، مشکلات تولید و مسائل ناشی از تحریم، سختی های معیشتی و همه چیزهایی که مد نظر مقام معظم رهبری است با همه توان و تعامل با قوای دیگر راهکارهای اساسی را جهت برطرف کردن این موضوعات ارائه و اجرا کند.

سخنگوی دولت افزود: با توجه به اینکه دولت در خط مقدم و کانون مبارزه با مشکلات قرار دارد، از همه قوا برای همکاری و برطرف کردن مشکلات دعوت می کنیم و همچنین دعوت آنها را نیز پذیرا هستیم. ما معتقدیم با هم اندیشی و هم افزایی قوا و با توجه به ظرفیت های بی نظیر معنوی و انسانی که در کشور وجود دارد می توانیم از عهده مشکلات پیش رو برآییم و زیرساخت های ورود به قرن جدید را فراهم کنیم.

وی مهمترین جلسه برگزار شده در هفته گذشته را جلسه سران قوا دانست و گفت: در این جلسه ترسیمی از وضعیت اقتصادی، ارز، مشکلات، مشکلات اقتصادی و برنامه های رو به آینده صورت گرفت. این جلسه اولین جلسه با حضور رئیس محترم جدید مجلس شورای اسلامی بود که بیشتر به بحث و ترسیم اوضاع گذشت و ان شاءالله در کارگروهی که ستاد اقتصادی برای جلسه آینده تشکیل خواهد داد موضوعات مهمی در حوزه اقتصادی که نیاز به هماهنگی سه قوه دارد، اتخاذ خواهد شد.

کارکرد برجام برای مردم ایران از دست رفته است

ربیعی با اشاره به سالروز تصویب برجام گفت: با فرارسیدن پنجمین سالگرد دستیابی به توافق برجام زمان آن فرا رسیده مروری منصفانه نسبت به محتوای این توافق و دستاوردهای آن داشته باشیم. متاسفانه در سال های گذشته به دلیل خروج آمریکا از برجام این توافق تا اندازه زیادی در حوزه ارتباط کارکرد خودش را به واسطه تحریم های ظالمانه‌ای که ترامپ و دار و دسته او برای فروپاشی ایران اتخاذ کردند برای مردم ما از دست داد و برخی نیز راه قضاوت غیرمنصفانه را در این خصوص در پیش گرفتند.

سخنگوی دولت یادآور شد: آمریکایی‌ها نگذاشتند مردم ما از فواید اقتصادی برجام بهره مند شوند و خودشان نیز دچار خسارت زیادی شدند. قطعاً نقض برجام نمی‌تواند واقعیتی را تغییر دهد که جمهوری اسلامی ایران با این توافق نشان داد تمام تبلیغاتی که بیش از یک دهه درباره فعالیت صلح‌آمیز هسته ای ایران گوش جهان را کر کرده بود بی اعتبار است.

وی ادامه داد: ما ثابت کردیم چیزی برای مخفی کردن نداریم و تمامی جار و جنجال‌ها و تحریم‌هایی که ملت ما را در این مدت آزرده است با نیات سیاسی و برای تامین رضایت رژیم صهیونیستی و جنگ طلبان بهانه جو بوده است. آمریکا با خروج از برجام که اثرات آن قابل مقایسه با خروج آمریکا از سایر توافقات بین المللی نیست، خودش را بی آبرو و منزوی کرده است.

سخنگوی دولت گفت: جهانیان امروز شاهد ایستادگی ایران در برابر زورگویی ها هستند. آنچه امروز از برجام مانده، تعهد آشکار و انکارناپذیر ایران به شفافیت در برنامه های صلح آمیز هسته‌ای و نقش برآب کردن تبلیغات ایران هراسی آمریکا و رژیم صهیونیستی است و از طرف دیگر معلوم شدن اتکا ناپذیری و غیرقابل اعتماد بودن آمریکا در معاهدات چند جانبه بین المللی است.

وی افزود: آمریکا با خروج از برجام به چندجانبه گرایی و دیپلماسی بی احترامی کرد. ما برای اینکه حقاقیت دولت آمریکا را برای جهانیان آشکار می کردیم می بایست میلیاردها دلار هزینه می کردیم اما آنها با خروجشان از برجام و عدم پایبندی به دموکراسی و چندجانبه گرایی، این مهم را نشان دادند.

در برجام آمریکا سرافکنده و ایران سربلند شد

ربیعی تصریح کرد: در اینجا مجال پرداختن به برجام و دستاوردهای آن وجود ندارد اما اشاره‌ای می کنم به قطعنامه هایی که منتفی شد در حالی که در هیچ کجا سراغ نداریم بدون جنگ و فروپاشی، کشوری از زیر بند ۷ شورای امنیت خارج شده باشد. برجام فرصتی برای ارتقا دستاوردهای هسته ای ایران نیز داشت که امروز دشمنان ما در آرزوی نابودی آن هستند.

سخنگوی دولت ادامه داد: برجام امروز به یک موضوع چالشی در داخل ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است. گاهی برای فهم آنچه بدست آورده ایم باید به اعترافات بدخواهان نگاه کنیم. برای درک بیشتر از آثار برجام به گزاره ای از ترامپ توجه کنیم که خروج آمریکا از برجام را بزرگترین خدمت به رژیم صهیونیستی دانسته است. البته این توافق به دلیل عدم پایبندی آمریکا نتوانست انتظارات اقتصادی مردم را برآورده کند اما هنوز ارزش یادآوری و توجه به عنوان یک ابتکار همه جانبه و دیپلماتیک که آمریکا در آن سرافکنده و ایران سربلند شد را دارد.

وی خاطرنشان کرد: هر کسی در آینده در آمریکا به قدرت برسد برای اینکه اعتبار از دست رفته را به دست بیاورد چاره ای ندارد جز اینکه به میزی که آن را ترک کرده اند، بازگردند.

ربیعی ساماندهی وضعیت بازار سرمایه را یکی از تصمیمات هیئت وزیران در هفته گذشت دانست و افزود: با توجه به کشش تقاضای بالا در این بازار تصمیمات خوبی در این خصوص اتخاذ شد. دولت به منظور استفاده از فرصت تامین مالی از بازار سرمایه با افزایش سهم شناور آزاد شرکت های وابسته به دستگاههای اجرایی در بازار سرمایه موافقت کرد. از این رو دستگاههای اجرایی مکلف شدند همکاری لازم را با وزارت اقتصاد و دارایی در افزایش سهم شناور آزاد حداقل به میزان ۲۵ درصد شرکت های تابعه اعم از شرکت های دولتی، نفتی، نهادهای عمومی، سازمانها و صندوق های بازنشستگی مطابق مقررات بورسی به عمل آورند.

سخنگوی دولت گفت: سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف شد ماهانه ۵ درصد از تخصیص بودجه دستگاههایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به افزایش سهم شناور، سهام آزاد اقدام نمی‌کنند کاهش دهد. این بنای دولت است تا با کوچک کردن خود سهم بیشتری از طریق بورس به مشارکت مردم در اقتصاد کشور دهد.

لایحه افزایش سرمایه شرکت های بورسی را با قید دو فوریت تصویب می‌کنیم

وی اظهار داشت: تصمیم دیگر هیئت وزیران در راستای تقویت و مدیریت عرضه شرکت ها در بازار سرمایه و تامین مالی بود. پیش از این شرکت های بورسی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه با استفاده از سرمایه خرد تزریق می کردند که مقرر شد لایحه افزایش سرمایه شرکت های بورسی را با قید دو فوریت تصویب کنیم تا به مجلس ارسال شود.

حمایت از بورس کماکان در دستور کار دولت است

سخنگوی دولت گفت: حمایت از بورس کماکان در دستور کار دولت است و در هفته گذشته نیز بخشی از جلسات دولت را به خود اختصاص داد.

ربیعی افزود: اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه بورس مثبت بوده و به همین دلیل سرمایه بانک رفاه کارگران ۵ هزار میلیارد تومان از این طریق افزایش پیدا کرده است که این امر موجب شد ظرفیت برای دادن وام های قرض الحسنه به بازنشستگان کارگری کشور از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند که خبر خوبی برای بازنشستگان است و به این معنا است که در سال ۱۳۹۹ به اندازه ۱۵ سال گذشته وام قرض الحسنه بدون ضامن به بازنشستگان پرداخت خواهد شد. دولت نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را به تامین اجتماعی پرداخت کرد.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است

سخنگوی دولت ادامه داد: پیش بینی کرده بودیم که حقوق بازنشستگان به خواسته آنها نزدیک خواهد شد که خوشبختانه امروز شاهد هستیم افرادی که ۳۰ سال سابقه کار دارند و در ماه‌های گذشته یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان حقوق می گرفتند این حقوق به ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: تصمیم دیگری که گرفته شد این بود که به بازنشستگان ۳۰ سال به بالا که در گذشته پرداختی به آنها نداشتیم و آنها ۵ سال بیشتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند، عدالت در موردشان اجرا شود و حداقل دریافتی آنها ۳ میلیون تومان باشد.

مطالبات ایثارگران تا پایان دولت پرداخت می‌شود

سخنگوی دولت اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت و تاکید رئیس‌جمهور مطالبات جامعه ایثارگری تا پایان دولت پرداخت خواهد شد.

ربیعی ادامه داد: یک کارگروه کارشناسی به ریاست سازمان برنامه، بنیاد شهید و ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل شد و بنابر تصمیم اتخاذ شده، تا پایان ماه مرداد معوقات ماده ۳۸ قانون خدمات رسانی به ایثارگران پرداخت خواهد شد و همچنین باقی معوقات تا نیمه دوم سال بعد کاملاً تسویه می‌شود.

وی گفت: تصمیم خوبی هم برای تامین ۲۰ هزار مسکن برای جامعه ایثارگری گرفته شد و در دولت بحث شد و با وزارت مسکن تمهیدات آن دیده و تفاهم آنها امضا شد و زمین آن نیز تامین شده است و امیدواریم تا پایان دولت این واحدهای مسکونی را به خانواده ایثارگران تحویل بدهیم.

سخنگوی دولت افزود: گزارشی هم دکتر ستاری در هفته گذشته ارائه کردند و باید بگویم که خوشبختانه ما هنوز قدرت علمی اول منطقه هستیم و حتی امسال نیز رتبه ما بهبود یافته و هشت درصد نیز پیشرفت داشتیم. از نظر ارائه مقالات نیز در جایگاه ۱۵ جهان هستیم.

ربیعی عنوان کرد: یکی از آثار خوب این گزارش این بود که این رتبه در مقالات علوم پایه و فنی بود. این بدین معنی است که تحقیقات و پژوهش که پایه‌های ظرفیت ساز برای توسعه کشور هستند، خوشبختانه با وجود تحریم و سختی در ارتباط علمی با دنیا، رشد کرده و در شرایط لزوم این منابع انسانی و علوم به مانند فنر، کشور ما را متحول می کند.

شرکت نکردن در تجمعات متاسفانه رعایت نمی‌شود

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مقابله با کرونا تصریح کرد: مبارزه با کرونا و اثرات آن در ستاد مقابله با کرونا و در دولت مسئله اصلی ماست. عدم استفاده از ماسک و شرکت در تجمعات متاسفانه همچنان عامل اصلی گسترش، ابتلا و شیوع کرونا در کشور است.

سخنگوی دولت اظهار داشت: تمامی گزارشات حاکی از آن است که ماسک و فاصله گذاری بسیار مهم و موثر است. شرکت در تجمعات متاسفانه رعایت نمی شود و به ناچار تصمیمات سخت‌تری اتخاذ شد. بنابراین، ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت که علت شیوع در هر شهر را جداگانه بررسی و اطلاع رسانی کند. ما شهر به شهر مطالعه می کنیم. شهرهایی که فعلاً سفید ارزیابی شده‌اند، برنامه مراقبتی بیشتری خواهند داشت تا وضعیت آنها پایدار بماند. سختگیری و ممانعت بیشتری برای برگزاری مراسمات شادی و عزا خواهیم داشت تا وضعیت بدتر نشود.

ربیعی ادامه داد: چارچوب نظارت در ستاد مقابله با کرونا تشکیل شد و همچنین یک کارگروه مرکزی نظارت بر پروتکل ها به ریاست وزیر کشور تشکیل شد و کارگروه های نظارت مختلفی برای استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل شد.

وی گفت: حوزه نظارت در حوزه اصناف به اتحادیه‌ها، در ادارات به اداره استخدامی و در بخش تولیدی به وزارت بهداشت و وزارت تعاون سپرده شد. امیدوارم با نظارت های دقیقی که صورت می‌گیرد، کمتر شاهد عدم رعایت پروتکل‌ها باشیم.

سخنگوی دولت افزود: تصمیم گرفته شد تا با تخلفات هم برخورد صورت گیرد و قرار شد در مرتبه اول اخطار و در مرتبه دوم پلمپ صورت گیرد.

پیگیری همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه در سفر سرلشکر باقری به دمشق

ربیعی در پاسخ به سوالی در رابطه با اهمیت و پیام توافقنامه همکاری جامع نظامی میان ایران و سوریه با حضور سردار باقری در دمشق، عنوان کرد: ما همواره اعلام کردیم ایران و سوریه دارای مناسبات ویژه ای هستند. البته این موضوع بدون سرعت بخشیدن به جبهه مقاومت تروریسم و البته در کنار آن شتاب دادن به آشتی ملی کمتر به وقوع خواهد پیوست و امکان بازگشت تروریست ها وجود خواهد داشت. همین نگرانی مشوق همکاری های نظامی ایران و سوریه است که اخیراً در جریان دیدار سردار سرلشکر باقری به دمشق به مراحل خوبی رسید.‌

وی ادامه داد: در این سفر ایشان ملاقات هایی با رئیس‌جمهور و سایر مقامات سوری صورت دادند که مهمترین بخش سفر، توافقنامه همه جانبه همکاری های نظامی و امنیتی بوده است که امضا شد و ما تجربه همکاری های دیرین در زمان جنگ صدام علیه ایران با مرحوم حافظ اسد را داشتیم و در زمان جنگ تحمیلی سوریه از کشورهایی بوده است که همکاری خوبی با ایران داشته است.

برای تقویت سامانه پدافندی سوریه آمادگی داریم

سخنگوی دولت افزود: ابعاد این توافقنامه در حوزه های نظامی امنیتی، آموزشی و فنی است و سردار باقری گفتگوهایی هم با مقامات سوری در مورد پیگیری های همکاری های اقتصادی و ایجاد امکان برای حضور شرکت ها و ظرفیت های فنی و تخصصی نیروهای مسلح در دوران بازسازی سوریه داشتند که از موارد دیگری بوده که مورد بحث قرار گرفته است.

ربیعی گفت: ما همچنین برای تقویت سامانه پدافندی سوریه با استفاده از تجهیزات تولید شده ایرانی برای مقابله با تهدیدات هوایی اعلام امادگی کردیم.‌

وی تاکید کرد: در جریان این سفر، سردار باقری از نیروهای مستشاری ایران در کنار ارتش سوریه بازدید و نظرات آنها را استماع کردند.

افکار عمومی ایران دیدگاه خوبی به کره جنوبی ندارند

سخنگوی دولت در رابطه با بلوکه شدن دارایی های ایران در کره جنوبی و اینکه دولت مشخصاً برای بازگرداندن این اموال در شرایط اقتصادی فعلی چه اقدامی کردند؟ گفت: به هر حال ۸ میلیارد دلار در شرایط فعلی برای ما مهم است. رفتار دولت کره جنوبی در این شرایط غیر قابل درک است و این دولت پاسخ لازمی را ارائه نمی دهد و ما فکر می کنیم هیچ منعی به لحاظ حقوقی و قانونی برای بازگرداندن این مبلغ به مردم ایران برای دولت کره وجود ندارد.

ربیعی تصریح کرد: معلوم نیست چرا کره جنوبی با تسلیم شدن در مقابل فشارهای آمریکا حاضر شده است روابط خود را با ایران به طور بی‌سابقه‌ای به مخاطره بیاندازد. امروز افکار عمومی ما هیچ دیدگاه خوبی نسبت به این حرکت کره جنوبی ندارد.

وی ادامه داد: البته ما به هیچ وجه خواستار تنش میان دو کشور نیستیم اما این رفتار کره جنوبی را غیردوستانه، مخرب و خلاف موازین و عرف رایج در طول چندین دهه تجارت میان دو کشور می دانیم و امیدوار هستیم مقامات کره ای پیش از آنکه دیر شود و در روابط بلند مدت دوجانبه تاثیر بگذارد اقدامات لازمی صورت دهند.

امیدواریم کره‌ای ها از اخلاق و مروت در تجارت پیروی کنند

سخنگوی دولت گفت: در واکنش رسمی، ما در حال بررسی همه گزینه‌های سیاسی و حقوقی و پیگیری در مراجع سیاسی بین‌المللی هستیم و در صورتی که مقاومت غیرقابل مسئولانه سئول ادامه پیدا کند قطعاً واکنش مقتضی را اعلام خواهیم کرد اما کمیته ای را حقوقی ها در وزارت خارجه تشکیل دادند تا از طرق مختلف این امر دنبال شود.

ربیعی تاکید کرد: امیدواریم از اخلاق و مروت در تجارت پیروی کنند و امروز بدهی خود به ملت ایران که مورد نیاز مردم برای کالاهای اساسی است را پرداخت کنند.‌

سازمان بهداشت جهانی ۵۰ میلیون دلار اقلام برای وزارت بهداشت ارسال می‌کند

ربیعی در رابطه با درخواست وام پنجاه میلیون دلاری از بانک جهانی و آخرین وضعیت این درخواست ها، بیان کرد: ما حق خودمان می‌دانیم از همه نهادهای بین المللی که سال ها حق عضویت به آنها پرداخت کردیم و در آنها حضور داشتیم، درخواست وام کنیم. ۵۰ میلیون دلار از بانک جهانی را وزارت بهداشت درخواست و تعقیب کرد و تصویب شده و اقدامات نهایی آن در حال انجام است و این وام از سوی بانک جهانی به سازمان بهداشت جهانی پرداخت می شود و این سازمان اقلام مورد نیاز وزارت بهداشت ما را خریداری می کند و برای ما ارسال خواهد کرد.

وی افزود: امیدواریم هرچه زودتر این اقدام نهایی شود و آنچه ما اطلاع داریم به لحاظ تشریفات اداری خود نهایی شده است و فقط باید کار اجرایی آن صورت گیرد.

تعلل صندوق بین‌المللی پول در پرداخت وام ۵ میلیارد دلاری توجیهی ندارد

سخنگوی دولت ادامه داد: در مورد وام مرتبط با صندوق بین المللی پول که ۵ میلیارد دلار درخواست کردیم، بانک مرکزی پیگیری های لازم را انجام داده و طبق اطلاعی که دارم، گزارشات کارشناسی به مسئولان صندوق ارائه شده است. پیش از این رییس کل بانک مرکزی ما هم گفته بود منتظر طرح موضوع در هیئت مدیره صندوق هستیم. به نظر ما تعلل بیشتر از این توسط مدیریت صندوق دیگر توجیه ندارد و به نظر می رسد آمریکا در این تأخیر نقش آفرینی دارد.

ربیعی ادامه داد: اهمیت این وام در مبارزه با کرونا به اندازه ای است که هرگونه کارشکنی مدیریت صندوق و آمریکا عمل آشکار غیرانسانی محسوب می شود. ما اینها را برای اقلام دارویی و درمانی می خواهیم و این فشار آمریکا نوعی جنایت علیه بشریت هم محسوب می شود و امیدوار هستیم صندوق بین المللی پول شائبه برخورد سیاسی با این مسأله انسان دوستانه را از بین ببرد و هرچه سریعتر مرحله پرداخت آن را انجام دهد.

تبادلات تجاری با ونزوئلا ربطی به تحریم‌های آمریکا علیه این کشور ندارد

سخنگوی دولت در رابطه با کمک های بشر دوستانه ایران به ونزوئلا و انتقادات پیرامون آن و روند کمک ها، بیان کرد: فکر می کنم سوء تفسیری صورت گرفت. من این موضوع را در یک مصاحبه ای با یک نشریه خارجی مطرح کردم که فکر می کنم در ترجمه این سوء تفسیر صورت گرفت. اصولاً موضوع و درخواست کمکی مطرح نبوده و اصلاً به صورت رسمی از سوی ونزوئلا درخواست کمکی از ما نبوده است و آنچه در روابط بین ایران و ونزوئلامطرح است مانند تمام کشورها است. ما با سایر کشورها تبادل تجاری داریم با ونزوئلا هم به همین ترتیب است. قواعد و مقررات مرسوم تجاری میان ایران و ونزوئلا هست و بر آن اساس صورت می گیرد.

وی ادامه داد: ممکن است تبادلات تجاری ما با مردم ونزوئلا به مقابله آنها با تحریم‌های یکجانبه آمریکا کمک کند اما هدف ما برخورداری از مناسبات عادی تجاری براساس منافع متقابل بوده و تابعی از تصمیمات غیرقانونی آمریکا هم نخواهد بود.

ربیعی تاکید کرد: به آمریکا هم اجازه نخواهیم داد روابط تجاری ما با هر کشوری را به مسأله غیرعادی و متاثر از تحریم های یکجانبه تبدیل کند. یادآوری می‌کنم تجارت ایران و ونزوئلا مستثنی از قوانین تجاری ایران با سایر کشورها نیست و دریافت بهای کالاهای صادراتی نیز بر همان منوال انجام خواهد گرفت.

تاریخ آغاز سال تحصیلی از ۱۵ شهریور، تغییری نخواهد کرد

ربیعی در رابطه با تکلیف مدارس و دانش آموزان و آغاز سال تحصیلی در شرایط ویروس کرونا گفت: آنچه تا کنون تصمیم گرفته شده است این است که شروع سال تحصیلی ۱۵ شهریور ماه خواهد بود و این تصمیم تغییری نکرده است. شکل و کیفیت تحصیل در سه سناریو طراحی شده است که زرد، سفید و قرمز است.

وی افزود: در وضعیت قرمز قطعاً به صورت غیرحضوری خواهد بود و در وضعیت زرد به صورت ترکیبی حضوری و غیرحضوری می تواند باشد اما این وضعیت ترکیبی نیز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و به صورت نیمی از دانش آموزان در روزهای فرد و نیمی در روزهای زوج و روزهایی که حضور ندارند به صورت غیرحضوری خواهد بود. وزیر آموزش و پرورش با دقت در این زمینه بررسی کردند و پیش‌بینی هایی انجام دادند که کمترین نگرانی برای خانواده ها به وجود نیاید. خوشبختانه نرم افزار «شاد» امروز یک کار بسیار موفق جمهوری اسلامی ایران است که در آن میلیون ها نفر حضور دارند و در آینده این شبکه تقویت خواهد شد.

افزایش قیمت مسکن و اجاره بها از تاثیرات پول سرگردان است

سخنگوی دولت در رابطه با اینکه آیا دولت در زمینه مسکن اقدامات ویژه ای نداشته که این چنین مورد هجمه واقع شده است؟ خاطرنشان کرد: بحث افزایش قیمت مسکن و مسأله اجاره بها و سکه و ارز تابعی از شرایط مستقیم مربوط به مسکن نیست و توجیهی در حوزه مسکن ندارد و بیشتر پول سرگردان در کشور است و مسکن هم به عنوان کالای جایگزین در این پول سرگردان می آید.

ربیعی گفت: شاید تکراری باشد اما به این آمار توجه کنیم، در دولت قبل در مجموع ۷۰۰ هزار واحد مسکن مهر تحویل داده شد و در این دوره ۱میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تحویل شد. مسکن‌هایی که مناطقش درست بود و زیرساخت هایش آماده بود تکمیل شد.

وی ادامه داد: اقدام طرح ملی مسکن هم مهمترین طرح دولت دوازدهم بوده است و ۴۰۰ هزار واحد در سطح کشور هدف گذاری شد و واحدهای مسکونی این طرح در برنامه اجرایی قرار دارند و ثبت نام گسترده از مردم صورت گرفته و برنامه دو ساله هم این است که این افراد می‌توانند صاحبخانه شوند و برنامه وزارت مسکن تحویل دو ساله است.

افزایش وام مسکن را از شورای پول و اعتبار درخواست کردیم

سخنگوی دولت افزود: تحویل واحدهای مسکونی به گونه ای است که عده ای برای واگذاری زمین به واجدین شرایط معرفی می شوند. برخی از تحویل ها از ماه آینده شروع می شود و علاوه بر آن ۶۰۰ هزار واحد برای بخش ها و دستگاه های مختلف که قطعاً ذی نفعانش از آحاد جامعه هستند در دستور کار قرار گرفته است. طرح اقدام ملی مسکن به گسترش مسکن در آینده کمک می‌کند.

ربیعی گفت: قرار است اراضی دولتی در محدوده و حریم شهرها برای بهره برداری به وزارت راه واگذار شود که این کار امکان زمین دادن برای یک میلیون مسکن در مرحله اول را فراهم می کند. در شورای عالی پول و اعتبار افزایش وام مسکن را درخواست کردیم و باز هم تلاش می شود سهم وام مسکن را افزایش دهیم.

در زمینه احداث مسکن در بافت فرسوده دچار عقب ماندگی هستیم

وی اضافه کرد: درخواست رئیس جمهور احداث مسکن در بافت های فرسوده بود. هدف گذاری احداث مسکن در بافت های فرسوده دارای عقب ماندگی است. زیرا زیرساخت فرهنگی و ایجاد مشترکات مورد نیاز بود. با ایده اولیه ای که روی بافت های فرسوده داشتیم از برنامه مان عقب‌تر هستیم.

سخنگوی دولت گفت: فقط در این مدت ۲۰۰ هزار مسکن روستایی آماده کردیم و مسکنی که بر اثر سیل و زلزله از بین رفته بود به سرعت روی آنها کار شد. اتفاقاً تصمیم خوبی هم برای ایثارگران گرفته شد.

زندگی بدون نفت با وجود صادرکنندگان قوی امکانپذیر است

ربیعی در رابطه با بازگشت ارز صادراتی و اینکه چه میزان از این ارز صادراتی بازگشته است؟ اظهار داشت: عده ای ارز نیاوردند و این نباید دلیل شود که ما کل صادرکنندگان را زیر سوال ببریم. به عقیده من امروز صادرکنندگان ما در خط مقدم اقتصاد هستند و به کشور کمک می‌کنند. تحریم و زندگی اقتصادی بدون نفت فقط با صادرکنندگان قوی ممکن خواهد بود.

وی تاکید کرد: ما نیازمندیم صادرکنندگان قوی در کشور داشته باشیم و باید زندگی اقتصادی خود را به تولید داخلی خود متکی کنیم. افزایش تولید داخلی و صادرکنندگان قوی راه برون رفت ما از فشارهای آمریکا است. غالباً صادرکنندگان ما خوشنام و دلسوز هستند و بحث ما در مورد افرادی است که کارت های یکبار مصرف گرفتند و امروز در فشار اقتصادی دولت ارزها را بر نمی گردانند.

سخنگوی دولت گفت: هیچ وقت تفاوت قیمت ارز آنچنانی وجود نداشته و ما ۷۰ یا ۸۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم و این درآمد پاسخگوی نیازهای ما بوده است. اکنون به تحریم خوردیم.

وی اضافه کرد: امروز در ستاد اقتصادی دولت تصمیمات خوبی اتخاذ شد و در مورد تامین ارز برای مواد اولیه کارخانه ها تصمیمات خوبی گرفته شد. ارز کارخانه ها افزایش پیدا کند تولید داخلی افزایش می یابد و بخشی از آن به صادرات منجر خواهد شد. گمرک ایران هم معمولاً تعهد برگشت ارز را از کلیه صادرکنندگان اخذ کرده است اما چیزی که مطرح است اینها با محدودیت روبرو می شوند و کارتهایشان باطل می‌شود.

معافیت ۱۰ درصدی بازگشت ارز برای صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز صادراتی را برمی‌گردانند

ربیعی تصریح کرد: عده ای از کارت های بازرگانی افراد عادی که شرایط سهلی داشتند سوءاستفاده کردند. لازم است در این شرایط دقت شود که این روند دیگر صورت نگیرد.

سخنگوی دولت گفت: در جلسه سران قوا در روز گذشته هم در مورد این موضوع بحث شد و امروز صبح هم تصمیم گرفته شد که مهلت برگشت ارز صادراتی به ۴ ماه برگردد و افرادی که ظرف سه ماه تحویل دهند، ۱۰ درصد معافیت بازگشت ارز خود را خواهند داشت و سیاست تشویقی در نظر گرفته شد.

از بحران ارزی عبور خواهیم کرد

سخنگوی دولت درباره وضعیت بازار ارز گفت: طی روزهای آینده در مجموع عرضه در بازار ارز را افزایش خواهیم داد. ما هم مثل همه نگران شرایط دشوار اقتصادی و تاثیر قیمت ارز بر روی کالاها هستیم. متاسفانه عده ای کالاهای خود را نگه می دارند و انتظار ارزی ایجاد می کنند.

وی افزود: چرا برخی رسانه ها تیتر می زنند که دلار به سوی ۵۰ هزار تومان می‌رود؟ این چه مشکلی را از کشور حل می‌کند؟ اگر یک پیش بینی اقتصادی شاذ دارید چرا آن را به تیتر یک تبدیل می‌کنید؟

وی همچنین گفت: در جلسه سران سه قوه بحث اصلی بر سر کنترل قیمت ارز بود و قرار شد مجلس و قوه قضاییه به موضوع ورود کنند و مواردی را هم دولت تمهید کرده برای اینکه بازار را کنترل کند. ما از این بحران عبور خواهیم کرد و از مردم به خاطر فشارهای آمریکا که وضع دشواری برای کشور درست کرده است عذرخواهی می‌کنیم.

تعاملات دولت و مجلس در حال سامان یابی است

ربیعی در پاسخ به سوالی درباره استیضاح رییس‌جمهور گفت: من این موضوع را با آقای امیری معاون پارلمانی رییس جمهور مطرح کردم و ایشان با رییس محترم مجلس و اعضای مهم قوه مقننه در این خصوص ملاقات هایی داشتند. تعاملات دولت و مجلس در حال سامان یابی است و فکر می کنم با برنامه ریزی که صورت گرفته و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و چارچوب هایی که ایشان برای تعامل مطرح کردند، تعاملات دو قوه رو به پیشرفت خواهد بود.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه هم افزایی قوا یک اصل است، گفت: بعد از فرمایشات رهبری و جلسات دیروز سران قوا سرفصل نوینی در هم افزایی بین قوا ایجاد شد. البته ما سوال را حق مجلس می دانیم و نمایندگان باید از ظرفیت های خود استفاده کنند، اما من درباره استیضاح چیزی نشنیدم و اگر هم موردی باشد یک اظهار نظر شخصی است و بعید می‌دانم که مدنظر مجلس طرح مسئله استیضاح باشد. به نظر ما باید روال طرح سوال طی شود، مفاهمه ها صورت گیرد و وزرا صحبت کنند و فکر می‌کنیم که نیاز به استیضاح نخواهد بود.

اگر تعطیل نمی‌کنیم به این معنی نیست که شرایط کشور عادی است

ربیعی درباره اظهار نظر محسن هاشمی مبنی بر اینکه در شیوع دوباره کرونا دولت ۷۰ درصد مقصر است، گفت: این حرفها به نظر ما کلی گویی است و معلوم نیست شاخص اندازه گیری آقای هاشمی برای اعلام ۷۰ درصد چه بوده است. ما اساساً در وضعیت عادی نیستیم و کسی هم در دولت معتقد نیست که وضعیت عادی است. من خواهش می کنم که دوستان رسانه ای دوگانه عادی سازی_تعطیلی درست نکنند. یعنی نگویید که دولت اگر تعطیل نمی کند پس یعنی وضع را عادی شمرده است.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم وضعیت غیر عادی است اما تعطیل هم نمی کنیم، یعنی تعطیلی برای آنجاست که وضع قرمز باشد. می‌بینیم که اقتصادهای بزرگ دنیا در مواجهه با این وضع زمین خوردند و ما نیز با بیش از ۳ میلیون بیکار مواجه بودیم.

وی افزود: به نظر من دولت در مجموع تصمیمات غلط در مواجهه با کرونا نگرفته است، آنجایی ما دچار مشکل شدیم که به یکباره در جامعه شورش روانی پیدا شد و مردم خسته شدند. عادی سازی به صورت انگاره عمومی شکل گرفت و ما در ستاد در این جهت حرکت نکردیم و اساساً دوگانه فوق را درست نمی دانیم.

ربیعی درباره تشکیل کمیته تعامل با قوا به ریاست جهانگیری، اظهار داشت: آقای جهانگیری جلسه ای دارند درباره اقتصاد مقاومتی که سه قوه در آن هستند، یک جلسه ستاد تحریم است که آنجا هم سه قوه حضور دارند و یک جلسه هم ستاد مبارزه با فساد است که آقای معاون اول مسئول آن هستند. با این حال بحث چگونگی تنظیم رابطه دولت با سایر قوا مطرح است و دولت به دنبال راه هایی برای این منظور است. لوایح مورد نیاز وزارت خانه ها جمع آوری شده و اولویت ها مشخص شده و انشا الله به زودی چگونگی ارائه این گزارش ها به مجلس تعیین خواهد شد.

هنوز جزئیات تسهیلات وام ودیعه مسکن مشخص نشده است

سخنگوی دولت درباره زمان اعطای وام ودیعه مسکن گفت: اصل این مسئله در دولت مورد تفاهم قرار گرفته است، منتهی اینکه منابع بانکی به چه شکل تخصیص یابد و با چه تسهیلات و با چه نرخی پرداخت شود هنوز مشخص نشده است. بانک مرکزی باید ابعاد موضوع را بررسی کند تا فشاری به نقدینگی جامعه وارد نشود.

۸ میلیارد دلار برای تخصیص به کالاهای اساسی پیش‌بینی کردیم

وی در پاسخ به این سوال که آیا جلسه همفکری میان دولت و مجلس برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی برگزار شده، گفت: اینگونه جلسات همواره وجود داشته و وزرا به مجلس می‌روند و در جلسات حاضر می شوند، اما وظیفه تخصیص ارز بر عهده دولت است.

ربیعی ادامه داد: برای امسال ما ۸ میلیارد دلار منابع ارزی برای تخصیص به کالاهای اساسی پیش بینی کردیم و اولویت اول بانک مرکزی هم کالاهای اساسی است. دیروز هم در جلسه سران سه قوه رئیس محترم کمیسیون اقتصادی و رییس محترم کمیسیون برنامه و بودجه دیدگاه های خود را درباره چگونگی تخصیص ارز مطرح کردند. آقای نهاوندیان از طرف دولت مسئولیت دارند که در جلسه اقتصادی سران سه قوه و با حضور نمایندگان سایر قوا تعاملات را پیگیری کنند و طرح های دولت در آنجا بررسی می‌شود.