حضور «قانون دایره» در جشنواره بنگلادش

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «قانون دایره» به نویسندگی و کارگردانی مهرشاد گلکاریان در بخش رسمی دوازدهمین دوره فستیوال International Inter University Short Film Festival در شهر داکا بنگلادش پذیرفته شد. «قانون دایره» پیش از این نیز در بیست و یکمین دوره جشنواره فیلم کوتاه مونیخ آلمان Kurzfilmfest Bunter Hund حضور داشته و همچنین موفق به کسب جایزه ویژه هیات داوران نوزدهمین دوره فستیوال Reality Bytes Independent Film Festival شده است.

این جشنواره ۲۸ تا ۳۰ جولای ۲۰۲۰ برابر با ۷ تا ۹ مردادماه برگزار می شود.

در خلاصه داستان فیلم کوتاه «قانون دایره» آمده است: «قانون دایره تصویرگرِ ۲ زمان از زندگی زوجی به نام بابک و مهری است، که دختر بچه‌ای به نام آنیتا دارند که متوجه می شوند مردی به نام مسعود که مخفیانه وارد حریم خانه‌ آنها شده است و ... .»

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: مهرشاد گلکاریان، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا جهانپناه، تدوین: پویان شعله‌ور، آهنگساز: میلاد موحدی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: عارف ابراهیمی، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، صدابردار: میثم حسنلو، طراح صحنه و لباس: محمدرضا باغنده، طراح گریم: شاهین مؤمن، مدیر تولید: معین حیدری، عکاس: امین سجادی، بازیگران: هومن برق نورد، پیام احمدی‌نیا، رها فریدونی، یزدان کوکبی صبا، پرنیان اسلامی، لیلی جنیدی، تهیه‌کننده: مهرشاد گلکاریان.