۳۹ واردکننده برنج دولتی بدلیل تخلف به تعزیرات معرفی شدند

سید مجتبی سجادی، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این ۳۹ شرکت با دریافت ارز رسمی اقدام به واردات کرده اند ولی نسبت به درج اطلاعات مربوط به کل یا بخشی از محصول در سامانه جامع تجارت و توزیع آن در شبکه‌های منتخب (از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای) با قیمت مصوب اقدامی انجام نداده اند.

وی اظهار داشت: حسب گزارش‌های واصله از شرکت بازرگانی دولتی ایران و بررسی‌های کارشناسان این سازمان مشخص شد که ۳۹ شرکت واردکننده برنج هندی و پاکستانی که از ارز دولتی استفاده کرده اند، علیرغم تعهدی که در خصوص درج اطلاعات محصول وارداتی خود در سامانه جامع تجارت داشته اند، هنوز نسبت به اظهار تمام یا بخشی از محصول خود در این سامانه اقدامی انجام نداده‎اند.

وی میزان تعهد ثبت نشده این ۳۹ شرکت متخلف را قریب به ۴۸ هزار تن اعلام و تصریح کرد: این تعداد پرونده با استناد به ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی که به تخلف عرضه خارج از شبکه اشاره دارد تشکیل و جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

سجادی در خصوص ضمانت اجرای این آرا افزود: چنانچه محصول هنوز به فروش نرفته باشد، شرکت ملزم به عرضه کالا در شبکه منتخب می‌گردد، در غیر اینصورت پس از ارائه مستندات از سوی شرکت و مشخص شدن نحوه فروش محصول، ممکن است تخلف گرانفروشی نیز در این زمینه احراز گردد.