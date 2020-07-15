احمد موسویان تهیهکننده و یکی از کارگردانان برنامه تلویزیونی «مهمات» درباره ویژگیهای این برنامه که هر چهارشنبه از شبکه یک روی آنتن میرود به خبرنگار مهر بیان کرد: چندین سال است که صداوسیما برنامهای مرتبط با دفاع مقدس که فضای جذابی هم داشته باشد نداشت و ما میخواستیم چنین برنامهای را به تولید برسانیم.
وی درباره شروع پروسه تولید این برنامه گفت: سال ۹۷ طرح «مهمات» را برای بسیج صداوسیما بردیم و با طی فرایند تصویب و پژوهش این طرح سال ۹۸ کلید خورد. حدود ۶ ماه پژوهش کار طول کشید و یک تیم برای بخش پژوهشی شکل گرفت. تلاش ما این بود که در فصل اول بخشی از توانمندیها و عملیاتهای عجیب دوران دفاع مقدس را روایت کنیم.
بازسازی عملیاتهای مهم روی آنتن
این تهیهکننده و کارگردان تصریح کرد: با جلوههای ویژه بخشی از این عملیاتهای مهم را بازسازی کردیم و در قالب آیتم در «مهمات» نمایش دادیم. اینها عملیاتهای مهمی بودند که به صورت جسته و گریخته از آنها سخن گفته شده بود اما ما سعی کردیم اینها در یک پکیج کلی دیده شود و همچنین تلاش کردیم بخشهای ناگفتهای از عملیاتهای مهم هشت سال دفاع مقدس را روایت کنیم.
وی به بخش فنی و مهندسی جنگ و دفاع مقدس اشاره و بیان کرد: ما در این برنامه روی بخش فنی و مهندسی جنگ تمرکز داشتیم مثلاً «والفجر هشت» در سکوت کامل جلو میرود و یک عملیات سنگین است. در این عملیاتها برخی از تجهیزات توسط خود رزمندگان ما ساخته میشود. ما آیتمی داشتیم به اسم «جهاد سازندگی» که در آن بخشی از این اتفاقات را نمایش میدهیم مثلاً از پل «خیبر» میگوئیم که هنوز هم جزو شاهکارهای مهندسی نظامی دنیاست.
موسویان به دیگر آیتمهای این برنامه اشاره و عنوان کرد: «ترینها» و «پشت جبهه» از دیگر آیتمهای ماست که در هر یک بخشی از اتفاقاتی را که در هشت سال دفاع مقدس در پشت جبههها و به شکلی منحصر به فرد رخ داده است نمایش میدهیم.
«مهمات» یک دایرهالمعارف تصویری است
وی اضافه کرد: ما سعی کردیم این برنامه مجموعه کاملی باشد که در هر قسمت توضیح کاملی از آن فضا به مخاطب بدهد که چه اتفاقاتی در جنگ رخ داده است. «مهمات» یک دایرهالمعارف تصویری است تا بتواند ابعاد مختلف این فضا را نمایش دهد.
کارگردان «مهمات» ادامه داد: ما آیتمی داریم که بخشی از این عملیاتها را با جلوههای ویژه بازسازی میکند و برنامه به این شکل است که ابتدا کارشناس مجری روایتی را توضیح میدهد بعد بازسازی میشود و بعد سراغ مهمان میرویم که خودش در آن عملیات بوده است.
موسویان با اشاره به همکاریهای بسیج صداوسیما برای تولید این برنامه تصریح کرد: «مهمات» در ۲۶ قسمت تولید شده است که از شروع جنگ تا بعد از پذیرش قطعنامه را شامل میشود و ما بر اساس تقویم جنگ برنامه را تولید کردهایم.
سعی کردیم نزدیکترین روایت به یک اتفاق را بیان کنیم و دست روی نقطههای اختلاف نگذاشتهایم وی درباره عملیاتهای حساس و روایتهای مختلف از آنها نیز گفت: ما دوست داشتیم برنامه در قسمتهایی از پرداختن به این نوع از عملیاتها چالشی باشد اما بنا به شرایط حساس نشد و یا برخی صلاح ندیدند پاسخ دهند. با این حال سعی کردیم نزدیکترین روایت به یک اتفاق را بیان کنیم و دست روی نقطههای اختلاف نگذاشتهایم و یا اگر روی حساسیتی دست گذاشتهایم سعی کردیم پاسخ ابهامات هم داده شود.
کارگردان «مهمات» درباره پخش آن نیز عنوان کرد: این برنامه تا آخر سال از شبکه یک هر چهارشنبه ساعت ۱۷:۴۵ پخش میشود.
وی با اشاره به دغدغه اصلی تیم سازنده «مهمات» گفت: تیم سازنده این برنامه تیم جوانی است ولی همه ما سابقه تدریس برای نوجوانان را داریم و همیشه این در ذهن ما بود که ببینیم نوجوانان چه ذهنیتی نسبت به دفاع مقدس دارند. البته بخشی از آنها با برخی کلیشهها آشنا هستند و اگر بگویید اسم پنج شهید را نام ببرند فقط اسم اتوبانها را نام میبرند برای همین یک آیتم در برنامه طراحی کردیم به اسم «شهدای خاص» البته قطعاً همه شهدا خاص هستند اما این آیتم مخصوص شهدایی است که از آنها جز یک اسم مطرح نشده است.
موسویان در پایان گفت: بچه ۱۶ ساله دغدغه ندارد بداند جنگ چیست. برای همین سعی کردیم فضای برنامه را به فضای جنگی شبیه کنیم ریتم را بالا ببریم و نکاتی را بگوییم که باعث غرور و افتخارش شود.
«مهمات» به تهیهکنندگی احمد موسویان و کارگردانی مشترک احمد موسویان و صادق شهربانویی ساخته شده است. همچنین دیگر عوامل برنامه به این شرح است؛ سرپرست نویسندگان: مهدی اسدزاده، کارشناس: محمدعلی صمدی، اجرا: زینالعابدین تقی پور، سعید شهبازی، سید هادی موسوی.
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