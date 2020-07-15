استقلال باید راه پرسپولیس را برود/تعطیلی لیگ به همه تیمها لطمه زد

جواد شیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر به شرایط برگزاری ادامه رقابت های لیگ برتر اشاره کرد و گفت: وقفه های پی در پی در لیگ باعث شد تا نتوانیم بازیها را طبق زمان بندی انجام دهیم. متاسفانه همه درگیر ویروس کرونا شده اند و چون در جامعه ما هم رعایت نمی شود تا حدودی شرایط سخت تر شده و باید امیدوار بود که برگزاری لیگ به خانواده بازیکنان آسیبی نرساند.

وی در مورد دلایل افت استقلال از لحاظ بدنی افزود: متاسفانه شرایط به گونه ای بود که لیگ چند ماه تعطیل شد. با توجه به اینکه ما همچون تیم های اروپایی از امکانات حرفه ای برخوردار نیستیم این تعطیلات به همه تیم ها ضرر رساند و تنها استقلال نبود که دچار این مشکل شد.

بازیکن سابق فوتبال ایران خاطرنشان کرد: البته آبی پوشان شرایط بدنی خوبی ندارند و آن انسجام بازیهای گذشته را بدست نیاوردند اما امیدوارم آبی پوشان بتوانند با تمرینات بهتر و منظم تر در بازیهای باقی مانده شرایط ایده آل را کسب کرده و نتایج قابل قبولی بگیرند.

شیرزاد در پاسخ به این پرسش که خیلی ها اعتقاد دارند استقلال از لحاظ فنی عملکرد خوبی ندارد و زیبا بازی نمی کند، افزود: در این مورد دو بحث وجود دارد . به تیمی که زیبا بازی می کند امتیازی نمی دهند. مورینیو که یک مربی بزرگ و با تجربه است هیچ وقت تیم هایش زیبا بازی نکردند، اتوبوسی دفاع می کردند ولی توانست با همین شرایط به قهرمانی دست پیدا کند. مشکل فنی استقلال به دلیل این است که این تیم ساختار خوبی ندارد.

مدافع سابق تیم فوتبال استقلال ادامه داد: تغییرات پی در پی در کادر فنی و مدیریت تیم باعث شده این تیم همیشه دچار سردرگمی باشد. در حال حاضر وقتی وریا غفوری شرایط بازی ندارد مشخص نیست چه کسی از لحاظ فنی می تواند جای او را بگیرد یا وقتی میلیچ در زمین نیست آیا زکی پور قابلیت های او را دارد.

وی ادامه داد: البته عمده مشکل این روزهای فوتبال ما که تیم ها را از لحاظ فنی دچار مشکل کرده تعطیلات پی در پی است. یک تیم اگر ۱۰ روز تمرین نکند دچار سردرگمی خواهد شد. بنابراین، این تعطیلات کاملا به ضرر استقلال و همه تیم ها تمام شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز از استقلال طلب دارید، گفت: زمان فتح الله زاده در استقلال بودم. نزدیک به ۷ سال است از این تیم طلب دارم. از سال ۹۱ تا به امروز طلب من از این تیم ۳۴۰ میلیون تومان است. اداره مالیات حسابم را مسدود کرده و برایم مشکلات زیادی ایجاد کرده است اما با تمام این مشکلات هر چه کردم نتوانستم به طلبم برسم.

شیرزاد در پاسخ به این سئوال که آیا با مدیران وقت استقلال در این خصوص صحبت کرده اید یا خیر افزود: آنقدر تغییرات در استقلال زیاد شده که هر روز شاهد یک مدیرعامل هستیم. البته من با وریا غفوری صحبت کرده و از او خواستم شرایطی را به وجود بیاورد که بتوانم با مدیران استقلال صحبت کنم اما متاسفانه تا به امروز موفق به انجام این کار نشده ام.

وی در پایان خاطرنشان کرد: لیگ امسال برای استقلال خوب نبود چون ثبات مدیریتی و سرمربی در این تیم وجود نداشت. وقتی مدیران پرسپولیس ثبات داشتند و برانکو در این تیم با قدرت ادامه داد توانست ۳ بار در این تیم قهرمان شود. بنابراین باید آبی پوشان هم همین روند را در پیش بگیرند تا شاهد موفقیت های این تیم در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان باشیم.