وقوع سیلاب محلی در بهشهر و جنت رودبار رامسر

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع سیلاب‌های محلی براثر رگبار و بارش پراکنده باران اظهار داشت: در منطقه بهشهر و جنت رودبار رامسر شاهد وقوع سیلاب‌های محلی بودیم.

وی با عنوان اینکه در بهشهر در روستای سارو و جاده اصلی شاهد آبگرفتگی بودیم، گفت: در رامسر وقوع سیلاب محلی سبب تخریب تأسیسات آب رسانی روستاهای جنت رودبار وغیره هستیم.

وی با اظهار اینکه سیل قبلی در روستای کندلوس سبب تخریب چندمتر از دیواره رودخانه شده است، افزود: منتظر تأمین اعتبار برای مرمت این منطقه هستیم.

احمدی میزان دبی بارندگی را در بهشهر بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلی متر بیان کرد و گفت: در حوزه جنت رودبار هنوز اطلاعات تکمیلی کسب نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران یادآور شد: وقوع سیلاب سبب گل آلودشدن آب روستاهای جنت رودبار و تخریب تأسیسات آبرسانی شده است.