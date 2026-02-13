به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف عصر جمعه در منزل شهید فرج‌الله شوشتری از شهدای اغتشاشات تروریستی اخیر در مشهد مقدس حضور یافت و با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی که به منظور حضور در اجلاسیه شهدای غریب اسارت به مشهد سفر کرده است با حضور در منزل شهید فرج الله شوشتری با خانواده شهدای وحدت و اغتشاشات همدردی کرد.

گفتنی است؛ شهید «فرج‌الله شوشتری»، در جریان آشوب‌های دی ماه سالجاری در مشهد، مورد حمله عناصر اغتشاش‌گر قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.