به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کردستان، فریبا رضایی اظهار داشت: یک کیسه پلاستیکی از سوپرمارکت، کیسه‌ای دیگر از نانوایی یا چند کیسه از میدان میوه و تره بار جزء مصارف قطعی هر یک از ما در طول یک روز است که با اندکی آگاهی و اراده می‌توان تعداد آن را نه به صفر، بلکه به کمترین میزان رساند.

وی افزود: استفاده از زنبیل‌های پلاستیکی، حصیری و پارچه‌ای که برای بسیاری از ما یادآور گذشته است به فراموشی سپرده شده و جای خود را به کیسه‌ها و ظروف پلاستیکی داده و دیگر کمتر کسی برای خرید نان از پارچه و زنبیل استفاده می‌کند و افراد بیشتر تمایل به خرید نان همراه با نایلون دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان ادامه داد: از طرفی دیگر استفاده از ظروف یک بار مصرف در میهمانی ها و سفرها، طبق آمار ایران را جزء ۱۰ کشور پرمصرف در زمینه ظروف یک بار مصرف قرار داده است و بی توجهی‌ها به مصرف نایلون و پلاستیک باعث شده تا روزانه ۵۸ هزار تن زباله در شهرها و روستاهای کشور تولید شود که این میزان تولید با استانداردهای جهانی و میزان تولید زباله در کشورهای صنعتی فاصله بسیار دارد.

رضایی یادآور شد: قرار گرفتن ظروف پلاستیکی در مجاورت هوای گرم یا بسیار سرد کیفیت مواد غذایی را کاهش می‌دهد و با وجود این مردم باز هم به مصرف این ظروف تمایل دارند.

وی بیان کرد: امروزه استفاده بی رویه از پلاستیک به یک رفتار تبدیل شده است که ریشه آن به نبود آگاهی و ساز و کارهای مناسبت برای تفکیک زباله باز می‌گردد و اگر پلاستیک‌های قابل بازیافت جمع‌آوری شده و در چرخه بازیافت قرار گیرند از حجم میزان زباله‌های پلاستیکی رها شده در طبیعت کاسته می‌شود و به اینگونه به چرخه تولید باز خواهند گشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: تفکیک از مبدا موضوع مورد غفلت مسئولان و شهرداری‌ها است که باعث شده پسماندهای پلاستیکی در مخلوطی با سایر پسماندها جمع‌آوری یا از طریق روان آب‌های سطحی به اراضی کشاورزی برسند که اگر به این موضوع توجه شود و تلاش‌هایی برای اجرای طرح‌های تفکیک از زباله در دستور کار قرار گیرد معضل زباله و آلودگی آن به حداقل می‌رسد.