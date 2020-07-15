به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، اظهار داشت: هیئت رئیسه مجلس سوگند خورده است که بی‌طرفی کامل را در انجام وظایف خود مراعات کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر طرح اصلاح تبصره ۱ ماده ۳۸ آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار است و به هیئت رئیسه و کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس اختیار داده شده که سقف و کف کمیسیون‌ها را به هر تعدادی که می‌خواهند افزایش یا کاهش دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: همچنین هیئت رئیسه مجلس یک مصوبه ۴۱ بندی برای ۴۱ نفر و با هدفی خاص تدوین کرد تا این نمایندگان در کمیسیون‌هایی خاص فعالیت کنند، به گونه‌ای که تحصیلات برخی از آنان با کمیسیونی که در آن فعالیت می‌کنند، مطابقت ندارد و ۶ نفر در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عضو شدند که مشاغلشان مرتبط نیست.

نادران گفت: در حال حاضر هم هیئت رئیسه مجلس به دنبال آن است که تعداد سقف و کف کمیسیون‌ها را تغییر دهد که می‌توان گفت جای تأسف دارد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، گفت: تذکر شما وارد نیست و زمانی که فرآیند شکل گیری کمیسیون‌ها را آغاز کردیم، آئین‌نامه روشن بود و دستورالعملی در پیوست خود داشت که در آن دستورالعمل اگر بنا بود اصلاحی انجام شود، شعب و هیئت رئیسه می توانستند این دستورالعمل را طبق مقررات اصلاح کنند.

وی بیان کرد: در کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس بحث تغییر در کف و سقف کمیسیون‌ها مطرح شده و موافقان و مخالفان می‌توانند در این باره صحبت کرده و تصمیم‌گیری کنند بر این اساس، خلاف آئین‌نامه عمل نشده است.