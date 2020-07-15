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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۸

معاون وزیر بهداشت به مهر خبرداد:

«فاویپیراویر» ایرانی برای درمان آنفلوآنزا تأیید شد

«فاویپیراویر» ایرانی برای درمان آنفلوآنزا تأیید شد

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: فاویپیراویر توسط یک شرکت داروسازی ایرانی ساخته شده و برای درمان آنفلوآنزا مورد تایید قرار گرفته است.

دکتر رضا ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داروی فاویپیراویر (Favipiravir) توسط یک شرکت داروسازی ایرانی ساخته شده و مورد تأیید سازمان غذا و دارو قرار گرفته است و اکنون مجوز هم دریافت کرده که وارد بازار شود و مورد استفاده قرار بگیرد.

ملک زاده افزود: این دارو در مطالعاتی که در دنیا و ایران روی تعداد زیادی از بیماران انجام شد مشخص شده است که هیچ اثر مثبتی روی کووید ۱۹ نداشته است. این دارو در ابتدا در ژاپن به منظور درمان آنفلوآنزا ساخته شد و در ایران هم برای بیماری آنفلوآنزا تأیید شده و در داخل کشور تولید می‌شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درباره داروی رمدیسیور نیز خاطرنشان کرد: داروی رمدیسیور در حال حاضر در حال طی کار آزمایی بالینی است. کارآزمایی های مختلف نشان داده است که مصرف این دارو طول مدت بستری را در بیمارستان کم می‌کند ولی هنوز قطعی نشده است که واقعاً مرگ و میر را کاهش می‌دهد یا خیر.

وی افزود: نکته مهم این است داروی رمدیسیور برای افراد مبتلا به کووید ۱۹ که در بیمارستان نیستند اصلاً ضروری نیست همچنین در افرادی که به زیر دستگاه ونتیلاتور می‌روند اثری ندارد. بنابراین تنها در گروه خاصی از افرادی که هنوز زیر دستگاه نرفتند ممکن است اثرات مثبتی داشته باشد.

ملک زاده گفت: این دارو اکنون در دست بررسی است که ببینیم آیا وارد لیست دارویی کشور می‌شود یا نه.

وی تأکید کرد: امکان تولید این دارو در ایران وجود دارد و ما منتظر این هستیم که اطمینان پیدا کنیم این دارو برای کووید ۱۹ مؤثر است یا نه. مطالعه بزرگی در ایران انجام شده است و در دو هفته آینده نتایج آن مشخص می‌شود.

کد مطلب 4974539

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    نظرات

    • امین IR ۱۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
      3 1
      پاسخ
      کشورهای پیشرفته اثر بخشی دارو راتاییدکرده اند شما تازه تا دو هفته آینده میخواهید اثربخشی دارو را بسنجید؟ چرا جان و زندگی مردم برایتان اینقدر بی اهمیت است.واقعا چرا اینقدر کم کاری صورت میگیرد؟

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