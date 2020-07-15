قانون در انتخاب کاندیداهای هیئت نظارت بر نمایندگان رعایت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا میرتاجالدینی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی،گفت: بر اساس ماده ۱۹۴ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، افراد برای حضور در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ثبتنام کرده و هیئت رئیسه ۴ نفر را انتخاب میکنند که نمایندگان مجلس به آنها رأی دهند.
وی با اشاره به اینکه ۳۴ نفر برای عضویت در این هیئت ثبتنام کرده بودند که بنده نیز یکی از آنها بودم اما هیئت رئیسه این تعداد را انتخاب کرد، ادامه داد: نمایندگان باید به این نکته توجه کنند که اعتراضها، تذکرات و اخطارهای قانون اساسی باید بر اساس آییننامه داخلی باشد.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: ما نمیتوانیم خلاف آیین نامه داخلی مجلس عمل کنیم. ضمن اینکه در تبصره ماده (۱) قانون نظارت مشخص شده است که ۴ نفر از نمایندگان برای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان انتخاب میشوند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همه نمایندگان مجلس یک هفته فرصت داشتند برای عضویت در این هیئت ثبتنام کنند و بنابراین ما در هیئت رئیسه بر اساس آییننامه داخلی مجلس هم از کمیسیونهای اصل نود و قضایی و حقوقی و هم ۴ نفر را به انتخاب نمایندگان انتخاب کردیم و هر ۶ نفر را به رأی گذاشتیم.
قالیباف بیان کرد: ضمن اینکه به هیئت رئیسه مجلس اجازه داده شده که یک نفر از نواب را انتخاب کند که انجام شد.
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