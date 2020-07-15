سوله های بحران چند منظوره اند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در حاشیه جلسه ستاد محلی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران که در محل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در خصوص میزان آمادگی سوله‌های مدیریت بحران گفت: سازمان مدیریت بحران سازمان ستادی است و مأموریت و مسئولیتش سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت تعریف شده است و همه دستگاه‌های اجرایی در قانون جدید مدیریت بحران در زمان مقابله با بحران هم مأموریت به میزان نیاز مسئولیت دارند.

وی با اشاره به اینکه سوله‌های مدیریت بحران صرفاً مشکل را حل نمی‌کند اظهار داشت: در تهران سوله بحران چند منظوره هستند و در اختیار دستگاه دیگری قرار گرفته و ممکن است در آنجا ورزش هم بکنند اما حق تغییر کاربری ندارند و مدیریت بحران هر زمان احساس نیاز کند می‌تواند وارد این سوله‌ها شود.

نجار گفت: به نظر من علی رغم تلاش‌های صورت گرفته در تهران با ۱۰ میلیون جمعیت اگر زلزله ۷ ریشتر و بالاتر بیاید، خیلی مشکلات خواهیم داشت و ۲ میلیون نفر تحت تأثیر مستقیم قرار می‌گیرند و ۸ میلیون نفر باقیمانده تحت تأثیر غیر مستقیم هستند.

وی افزود: زلزله تأثیرات روانی بسیار سنگینی برای مردم دارد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده برای عبور از بحران زلزله در تهران گفت: با این وجود ما تنها ۱۸.۳ درصد آمادگی داریم. تهران نیازمند برنامه ویژه مثل ایجاد نقاط اضطراری پرواز بالگرد است که در امداد رسانی و تخلیه مجروحین و آذوقه رسانی کمک کننده است.

وی از طراحی شیرهای مخصوص برای قطع سریع گاز در شرایط غیر متعارف و بحرانی خبر داد و گفت: شیرهای مخصوص گاز باید از مراکز شهر خارج شده و به جای آن انرژی الکتریکی جایگزین شود.

