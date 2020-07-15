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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۱۹

فرمانده انتظامی استان ایلام خبر داد؛

کشف ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر از یک سوداگر مرگ در ایلام

کشف ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر از یک سوداگر مرگ در ایلام

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام از کشف ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر از یک سوداگر مرگ خبر داد و گفت: این ماموریت مشترک با همکاری پلیس کرمانشاه انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نورعلی یاری اظهار کرد: با توجه به اشرافیت اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و اطلاع از حمل بار مواد مخدر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این محموله توسط یک دستگاه خودرو بنز از سمت شهرهای مرکزی به سمت کرمانشاه بارگیری شده بود که با استفاده از دانش و تخصصی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی استان ایلام تحت نظر قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان ایلام خاطرنشان کرد: پس از هماهنگی‌های لازم با پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمانشاه این دستگاه خودرو به همراه ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.

سردار یاری با بیان اینکه در این راستا یک نفر نیز دستگیر شد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 4974812

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