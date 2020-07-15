دیدار نماینده یونیسف در ایران و رئیس سازمان جوانان هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد گل فشان در دیدار با مندیپ اوبرایان گفت: توجه به حقوق کودکان و نوجوانان از مواردی است که سازمان جوانان نسبت به آن توجه ویژه ای دارد. مربیان این سازمان با حضور در مهدهای کودک، آموزش‌های مختلف امدادی و مهارتی را به کودکان ارائه می‌دهند.

رئیس سازمان جوانان گفت: خشونت‌هایی که در حال حاضر در دنیا انجام می‌شود نیاز به آموزش‌های مختلفی در راستای کسب مهارت‌های اجتماعی دارد. سازمان جوانان هلال احمر هم به عنوان سازمانی که در این زمینه احساس مسئولیت می‌کند اقدامات قابل توجهی را انجام داده است.

وی افزود: تشکیل تیم‌های سحر به عنوان تیم‌های ساماندهی حمایت‌های روانی پس از بلایا یکی از اقدامات مهم سازمان است که به منظور انجام حمایت روانی، اجتماعی و فرهنگی از افراد آسیب دیده ناشی از حوادث به ویژه کودکان و بانوان سازماندهی شده است.

گل فشان گفت: جمعیت هلال احمر و به تبع آن سازمان جوانان در سراسر کشور ۴۰۰ شعبه فعال دارد که فعالیت‌ها و اقدامات خوبی در حوزه آسیب‌های اجتماعی کودکان دارد و بی تردید هیچ سازمانی به این اندازه دارای گستردگی نیست که می‌توان از این ظرفیت بهره برداری مناسبی داشت.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر افزود: فعالیت‌های سازمان جوانان هلال احمر، نقاط اشتراک فراوانی با یونیسف دارد که با هدف توسعه همکاری میان دو مجموعه، کارگروهی را با حضور کارشناسان ۲ طرف تشکیل خواهیم داد.

گل فشان در ادامه گفت: کشور ایران با توجه به شرایط اقلیمی دارای ۴۲ نوع از انواع بلای طبیعی است. البته بروز بلایای طبیعی، غیر قابل پیشگیری است اما آنچه که مهم است، آماده بودن برای مواجهه و مقابله با آن است که باید با آموزش‌های مستمر این آمادگی را افزایش داد.

سابقه طولانی همکاری مشترک هلال احمر و یونیسف

مندیپ اوبرایان نماینده یونیسف در ایران نیز در این دیدار ضمن تسلیت جان باختن تعدادی از هموطنان ایرانی به دلیل بیماری کرونا، گفت: از سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ایران به واسطه تلاش‌های زیادی که در مقابله با ویروس کرونا انجام داده، تشکر و قدردانی می‌کنم. تلاش‌های بی منت و با نشاط جوانان ایران در اقدامات مختلف واقعاً امیدوار کننده است و آرزو دارم روزی شاهد همه این فعالیت‌های خداپسندانه از نزدیک باشم.

وی با اشاره به سابقه طولانی در همکاری‌های مشترک و موفق با سازمان جوانان به خصوص در زلزله کرمانشاه گفت: ارسال بسته‌های کمک‌های اولیه و ساخت و تجهیز محیط‌های بازی کودکان در استان‌های گلستان و لرستان از دیگر اقدامات موفقیت‌آمیز بود که امیدوارم این پروژه‌ها سریع‌تر به بهره برداری برسد.

نماینده یونیسف در ایران گفت: یونیسف آمادگی کامل جهت همکاری با سازمان جوانان در حوزه حمایت‌های روانی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در مدارس و روستاها را در راستای حقوق کودکان دارد و می‌توانیم با کمک یکدیگر، اقدامات قابل توجه‌ای در سطح ملی در این زمینه انجام دهیم.

وی افزود: سازمان جوانان نیز تجربیات و دانش بسیار خوبی در حوزه حمایت از کودکان دارد و ما آماده‌ایم تا از این تجربیات و اقدامات استفاده کنیم.