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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۴۹

دستگیری قاتل فراری در کرمانشاه توسط پلیس آگاهی

دستگیری قاتل فراری در کرمانشاه توسط پلیس آگاهی

کرمانشاه - سرپرست پلیس آگاهی استان کرمانشاه از دستگیری قاتل فراری در یکی از محله‌های این شهر خبر داد؛ متهم در اعترافات، انگیزه خود را اختلاف خانوادگی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سرهنگ شکرالله کدیوریان سرپرست پلیس آگاهی استان کرمانشاه از دستگیری قاتلی فراری که اقدام به قتل جوانی ۲۳ ساله کرده بود، خبر داد و گفت: پس از وقوع یک مورد درگیری مسلحانه در یکی از محله‌های شهر کرمانشاه که منجر به فوت این جوان شد، پیگیری پرونده و شناسایی قاتل در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام بررسی‌های اطلاعاتی و اقدامات فنی، موفق به شناسایی مخفیگاه متهم متواری در یکی از محلات کرمانشاه شدند و در عملیاتی غافلگیرانه نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.

سرهنگ کدیوریان اظهار کرد: متهم در بازجویی‌های انجام‌شده به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرده است.

سرپرست پلیس آگاهی استان کرمانشاه در پایان از تشکیل پرونده قضایی در این خصوص خبر داد و گفت: قاتل برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مرجع ذی‌صلاح معرفی شد.

کد مطلب 6745208

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