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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

گرشاسبی: حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن دشمن را ناامید می‌کند

گرشاسبی: حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن دشمن را ناامید می‌کند

بوشهر- رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر بوشهر گفت: حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن دشمن را ناامید می‌کند.

خدیجه گرشاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم استان بوشهر در راهپیمایی ۲۲ دی ماه حضوری گسترده و پرشور داشتند و دعوت می‌کنیم که حضوری گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن داشته باشند.

وی اضافه کرد: راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی، مشتی محکم بر دهان دشمنان یاوه‌گو و بستری مناسب برای تقویت انسجام و اتحاد همه اقشار همیشه در صحنه مردم غیور ایران است.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر بوشهر افزود: از همه مردم دعوت می‌کنیم که با حضور خود در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، دشمنان را مایوس و امید را در دل دوستان زنده کنند و فتنه‌های استکبار جهانی را خنثی کنند.

وی بیان کرد: دشمنان این انقلاب همواره با ترفندهای مختلف در صدد تضعیف این انقلاب و فراموشی دستاوردهای آن هستند، اما با هوشیاری مردم و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و حضور آنان در صحنه، این توطئه‌ها خنثی شده است.

کد مطلب 6745201

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