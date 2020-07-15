چالش« کاهش آب شویی و هدررفت کود اوره» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، برگزاری چالش‌های نوآوری یکی از اقداماتی است که با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام می‌شود تا با اقدامات فناورانه و اتکا به توان نیروی داخل نیازهای صنایع رفع شود. به تازگی نیز چالش نوآوری دیگری در حوزه کشاورزی اعلام فراخوان کرده است.

«کاهش آب‌شویی و هدررفت کود اوره در مصارف کشاورزی» عنوان این چالش نوآوری است که در آن از فعالان و فناوران این حوزه دعوت کرده است تا ۱۲ مرداد ماه سال جاری طرح‌های خود را برای رفع نیاز صنعت کشاورزی در این حوزه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت ستاد توسعه فناوری نانو مراجعه کنند.

توسعه راهکارهای مبتنی بر فناوری نانو برای کاهش هدر رفت کود اوره در این چالش دنبال می‌شود. اوره یکی از کودهای پرمصرف و پرکاربرد در کشاورزی است که برای رفع نیازهای غذایی گیاه مهم است. پس هرگونه اقدام فناورانه برای کاهش هدر رفت آن گامی تاثیرگذار است. زیرا مشکل اصلی در استفاده از آن هدررفت به دلایل گوناگون مانند آب شویی و تصعید است.

بر اساس این گزارش، چالش فناوری و نوآوری یک مسابقه یا رقابت با هدف توسعه راه حل‌های فناورانه برای حل مشکلات بنگاه‌های صنعتی یا توسعه خدمات و محصولات نوآورانه است.

در این نوع مسابقات، شرکت‌های صنعتی خصوصی یا دولتی می‌توانند مناسب‌ترین راه‌حل‌های فناورانه را برای غلبه بر مشکلات فناورانه خود بیابند. شرکت‌کنندگان در چالش‌ نوآوری را عموماً دانشجویان یا اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، پژوهشگران مستقل، و شرکت‌های کوچک و متوسط خلاق و نوآور (اعم از دانش‌بنیان و غیر آن) از داخل یا خارج کشور تشکیل می‌دهند، اما هیچ منع یا محدودیتی برای شرکت در چالش‌ها وجود ندارد.