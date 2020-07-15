دستورالعمل نحوه برگزاری مرحله سوم آزمون المپیاد کامپیوتر ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای پروتکل‌های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان دستورالعمل نحوه برگزاری مرحله سوم آزمون المپیاد کامپیوتر را به ادارات کل استان‌ها ابلاغ کرد. بر این اساس، با توجه به ادامه‌دار بودن شیوع بیماری کرونا و عدم امکان حضور ۸۰ برگزیده مرحله دوم آزمون المپیاد کامپیوتر در آزمون عملی مرحله سوم (به‌صورت حضوری)، ۷ بند اصلاحی نحوه برگزاری این المپیاد در تابستان ۹۹ عنوان شد.

در این دستورالعمل با اشاره به اینکه امسال مرحله سوم المپیاد کامپیوتر برگزار نمی‌شود، آمده است: هر سال حدود ۸۰ برگزیده مرحله دوم در آزمون عملی مرحله سوم شرکت می کردند و حداکثر تا ۴۰ نفر برگزیده این آزمون به دوره آموزشی تابستان راه می‌یافتند. امسال ۸۰ نفر برگزیده آزمون مرحله دوم (پس از شرکت در کلاس‌های آموزشی این المپیاد که به‌صورت مجازی برگزار می‌شود) در آزمون پایانی دوره تابستانی شرکت می‌کنند.

همچنین کلاس‌های آموزشی دوره تابستان ۹۹ این المپیاد به‌صورت مجازی از روز شنبه چهارم مرداد ۹۹ شروع می شود و تا روز جمعه ۱۴ شهریور ۹۹ برای عموم دانش آموزان ارائه خواهد شد. مجموعه‌ای از فیلم‌ها، منابع درسی و تمرین‌ها به‌تدریج و در این بازه زمانی در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد. همه دانش آموزان در هر رده سنی و هر رشته‌ای می‌توانند به‌صورت کاملاً اختیاری از این منابع آموزشی استفاده کنند. (حضور در این کلاس‌ها برای شرکت‌کنندگان هیچ‌گونه حقی ایجاد نمی‌کند و گواهی یا مدالی برای شرکت در این دوره به هیچ‌کس اعطاء نخواهد شد.)

در بخشی دیگر از این دستورالعمل تاکید شده است که با اعلام نتایج قطعی مرحله دوم، برای ۸۰ برگزیده این المپیاد به مدت یک هفته (۱۵ تا ۲۲ شهریور) کلاس رفع اشکال (به‌صورت آنلاین) برگزار می‌شود. همچنین آزمون‌های تئوری و عملی پایان دوره آموزشی تابستان، پس از کسب مجوزهای لازم از ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به‌صورت حضوری و متمرکز در تهران از ۲۲ تا ۲۷ شهریور برگزار خواهد شد.

همچنین در بندی دیگر از دستورالعمل آمده است: درخواست‌های تجدیدنظر روزهای ۲۹ و ۳۰ شهریور بررسی و نتایج نهایی دوره در پایان شهریور ماه اعلام خواهد شد. در پایان دوره آموزشی تابستان، حداکثر به ۴۰ نفر که بالاترین نمره علمی و عملی را در آزمون‌های این دوره کسب کرده اند، مدال اعطاء خواهد شد (۸ مدال طلا، حداکثر ۱۶ مدال نقره و ۱۶ مدال برنز). دانش آموزان پایه دهم دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر دوره آموزشی تابستان ۹۸-۹۹ بنابر تصویب کمیته علمی کامپیوتر، در صورت تمایل می‌توانند بدون شرکت در آزمون‌های مرحله اول و دوم، در دوره آموزشی تابستان ۹۹ حضور یابند.