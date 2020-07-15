جنایت هولناک ائتلاف سعودی در الجوف/ ۲۵ غیرنظامی شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از شهادت بیش از ۲۵ غیرنظامی یمنی در حمله هوایی جنگنده‌های سعودی به منطقه‌ای در استان الجوف خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: جنگنده‌های ائتلاف سعودی، مراسمی را در یک منزل هدف قرار دادند که بر اثر این حمله بیش از ۲۵ غیرنظامی که در میان آنها کودکان و زنان به چشم می‌خورند به شهادت رسیدند.

منابع یمنی بیان کردند: این جنایات چند روز پس از آنکه سازمان ملل، عربستان را از فهرست کشتار کودکان و زنان خارج کرد، رخ می‌دهد.

عامر المرانی استاندار الجوف گفت: دشمن به خوبی می‌داند که روستایی که هدف حمله قرار داده است کاملاً از نظامیان عاری است با این وجود غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد و بر آن اصرار دارد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت یمن هم اعلام کرد: از زمانی که سازمان ملل نام سعودی را از فهرست کودک کُشی حذف کرد، بر حملات به زنان و کودکان افزوده شده است.

وزارت بهداشت یمن بیان کرد: از زمانی که عربستان از این فهرست حذف شده است بیش از ۳۲ کودک و ۲۲ زن در حملات هوایی ائتلاف سعودی شهید و زخمی شده اند. به شدت جنایت الجوف که در ادامه جنایات روزهای گذشته دشمن است را محکوم می‌کنیم.