یک تن مواد مخدر در عسلویه کشف شد

سردار خلیل واعظی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مقابله با انتقال و توزیع مواد مخدر را به عنوان یک برنامه مهم در دستور کار داریم و در این راستا طرح‌های مختلف اطلاعات و عملیاتی در استان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به کشف یک محموله بزرگ مواد مخدر در شهرستان عسلویه خاطرنشان کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر عسلویه با اقدامات گسترده اطلاعاتی موفق به شناسایی یک باند شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر اضافه کرد: پس از اطلاع از فعالیت اعضای یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در عسلویه، مأموران به صورت ویژه این موضوع را دنبال کردند.

وی محل دپوی این محموله مواد مخدر را روستای خره در شهرستان عسلویه عنوان کرد و ادامه داد: این منطقه با همکاری تیم‌هایی از مأموران انتظامی تحت محاصره قرار گرفت.

سردار واعظی با اشاره به کشف یک تن مواد مخدر از نوع تریاک در این عملیات، اضافه کرد: این مواد به صورت ماهرانه‌ای دپو شده بود که توسط مأموران کشف شد.

وی افزود: قبل از حضور مأموران در این محل، قاچاقچیان از محل متواری شده بودند و تحقیقات برای دستگیری اعضای این باند ادامه دارد.