داوطلبان واکسن کرونا عمدا در برابر ویروس قرار می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، محققان توسعه دهنده واکسن ویروس کرونا در دانشگاه آکسفورد تصمیم دارند «آزمایش بالینی چالشی»(challenge trial) انجام دهند. این آزمایش اقدامی بحث برانگیز است زیرا هنوز هیچ درمان تایید شده ای برای مقابله با این بیماری وجود ندارد.

در «آزمایش بالینی چالشی» داوطلبان به طور عمدی و در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی در معرض ویروس کرونا قرار می گیرند. این بدان معنا است که آزمایش را می توان در چند هفته انجام داد و به تعداد افراد کمتری برای نیاز است.

مرحله نخست واکسن توسعه یافته در دانشگاه آکسفورد تاکنون روی هزار داوطلب انگلیسی آزمایش شده که جزئیات کامل آن در هفته آینده در نشریه لنست منتشر می شود.

از سوی دیگر هم اکنون ده ها هزار نفر در انگلیس، برزیل، آفریقای جنوبی و آمریکا استخدام شده اند تا مرحله سوم آزمایش بالینی این واکسن برگزار شود.

این درحالی است که پروفسور آدریان هیل، مدیر انستیتو جنر و یکی از محققان ارشد این پروژه اعلام کرده به طور موازی مشغول آماده سازی مقدمات آزمایش واکسن روی افراد سالم و قرارداد آنها در معرض ویروس است.

به گفته هیل محققان آکسفورد مشغول بررسی جنبه فنی مقدمات در آزمایشگاه ها هستند. او در این باره می گوید: ما امیدواریم این آزمایش را تا پایان سال جاری انجام دهیم. احتمالا فرایند آن به طور موازی با مرحله سوم آزمایش بالینی ویروس انجام و تکمیل شود. البته باید اشاره کنیم این آزمایش ها مکمل یکدیگر هستند.