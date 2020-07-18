مجیدی با «آگاهی» ریسک را پذیرفت/ خاطره خوشی از وعده مدیران نیست!

محمد مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر به پیروزی تیم فوتبال استقلال در هفته بیست و پنجم لیگ برتر اشاره کرد و اظهار داشت: دیدار استقلال و صنعت نفت از نظر نتیجه برای آبی پوشان خوب بود اما بازی با کیفیتی از هیچکدام از دو تیم مشاهده نکردیم و یکبار دیگر تاکید می‌کنم تنها از نظر نتیجه عملکرد خوبی داشتیم.

وی اضافه کرد: به شخصه انتظارم از استقلال بیشتر است و هنوز این تیم به شرایط نیم فصل نخست و زمان مربیگری استراماچونی بازنگشته است. شاید مقایسه فرهاد مجیدی و استراماچونی از اساس غلط باشد اما خود فرهاد هم با علم به اینکه همیشه این مقایسه وجود دارد، این ریسک بزرگ را پذیرفت.

مهاجم پیشین آبی پوشان در خصوص گلزنی و گلسازی دیاباته در این بازی گفت: با اینکه شیخ مدتی از تمرین دور بوده و هنوز هم به شرایط ایده آل بازنگشته، اما با همین شرایط هم او یکی از بهترین مهاجمان لیگ است. شیخ به جز گلی که در نیمه اول زد، روی گل دوم هم کاملاً تاثیر داشت و او بود که ضربه ایستگاهی صنعت نفت را با توپ گیری تبدیل به ضد حمله کرد تا مطهری به خوبی گل دوم را در دقیقه ۹۵ به ثمر برساند.

مومنی در خصوص بسته شدن سه پنجره نقل و انتقالات آبی پوشان گفت: از آقای سعادتمند تعجب می‌کنم که چرا سعی دارد با بازی کردن با کلمات این محرومیت را لوث کند. ایشان چندی پیش با قاطعیت می‌گفت هیچ خطری ما را تهدید نمی‌کند اما امروز می‌بینیم از ۳ پنجره نقل و انتقالات محروم شدیم. درست است که قوانین تغییر کرده و در صورت پرداخت این مبلغ و جرائم مربوطه پنجره‌ها باز می‌شوند، اما نباید این واقعیت را کتمان کرد که باشگاه ما شامل حال جریمه‌ای شده که منجر به بسته شدن سه پنجره نقل و انتقالاتی‌اش گردیده است.

پیشکسوت آبی پوشان خاطر نشان ساخت: ما استقلالی‌ها در گذشته خاطرات خوشی از وعده مدیران نداریم و بسیار پیش آمده که مدیران سابق وعده می‌دادند و عملی نمی‌شد. آن زمان هرگاه مدیران سابق با قاطعیت مطلبی را عنوان می‌کردند باید مطمئن می‌شدیم که برعکس می‌شد. این رفتار آقای سعادتمند، رفتار مدیران سابق را برای ما تداعی کرد.

مدیر پیشین آکادمی باشگاه استقلال بیان داشت: زمانی که این مسئولیت را داشتم خیلی‌ها که قرار نیست نام شان را بیاورم مراجعه می‌کردند و خواسته‌هایی داشتند که وقتی این خواسته‌ها را اجابت نکردم تبدیل به دشمن من شدند و برایم زدند. سینه من صندوقچه اسرار است و من محرم اسرار خیلی ها هستم. گرچه این آقایان در حق من نامردی کردند اما به آنها اطمینان می دهم که من همچنان محرم اسرار آنها خواهم ماند و اسراری که می‌تواند آبروی خیلی‌ها را به خطر بیندازد را کماکان حفظ خواهم کرد.