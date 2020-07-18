آزمایش واکسن کرونای امپریال کالج لندن روی ۱۰۵ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، بیش از ۱۰۰ نفر در مرحله بعدی آزمایش بالینی واکسن ویروس کرونایی شرکت می کنند که در امپریال کالج لندن توسعه یافته است.

آماده سازی ها برای اجرای این آزمایش بالینی از هفته قبل آغاز شده است. قرار است در این مرحله که با حضور تعداد شرکت کننده بیشتری انجام می شود، دوز بهینه واکسن بالقوه امپریال کالج لندن بررسی شود.

مرحله نخست آزمایش بالینی این واکسن با حضور ۱۵ داوطلب انجام شد و نتایج موفقیت آمیزی داشت. در مرحله بعدی ۱۰۵نفر در رده سنی ۱۸تا۹۵ سال شرکت می کنند و به طور تصادفی یکی از ۳ دوز انتخاب شده برای واکسن را دریافت می کنند.

هیچ یک از داوطلبان نمی دانند چه دوزی از واکسن دریافت کرده اند. پروفسور رابین شاتوک که این پروژه را رهبری می کند در این باره می گوید: اجرای مرحله آتی آزمایش گامی مهم در ارزیابی ایمنی واکسن است. تحلیل نمونه های خون برای وجود آنتی بادی و واکنش سلول های تی نشان می دهد آیا واکسن به طور موفقیت آمیز می تواند با ویروس کرونا مقابله کند یا خیر.