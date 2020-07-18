قرارداد مشارکت در ساخت ۳ پروژه تجمیعی در منطقه ۱۳ منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه حاجی علی اکبری با اعلام این خبر تصریح کرد: به همت دفتر توسعه محلهای صفا، شهید اسدی، زاهد گیلانی و دهقان در منطقه ۱۳ و در جریان ارتباط این دفتر با ساکنان کوچه عابدینی و اعتمادسازی ایجاد شده، قرارداد مشارکت در ساخت ۳ پروژه تجمیعی، شامل ۱۱ پلاک با مساحتی بالغ بر ۱۰۰۰ متر مربع منعقد شد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران یادآور شد: چنانچه مالکان در بافتهای فرسوده اقدام به ساخت و ساز کرده و از مشارکت سازندگان غیرحرفهای استفاده کنند، به ازای هر واحد میتوانند تا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات نوسازی دریافت نمایند، اما اگر مالکان از ظرفیت سازندگان حرفهای که پروانه انبوهسازی دارند استفاده کنند، این مبلغ به ۱۴۰ میلیون تومان میرسد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خاطرنشان کرد: در صورتی که سازندگان و انبوهسازان با استفاده از فناوریهای نوین اقدام به نوسازی در بافتهای فرسوده کنند، به ازای هر واحد مسکونی تا ۱۷۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت میکنند.
به گفته این مقام مسئول افزایش سقف تسهیلات بانکی، اعطای پروانه رایگان و یک طبقه تراکم تشویقی از سوی مدیریت شهری، جذابیت مناسبی برای مشارکت بخش خصوصی در نوسازی بافتهای فرسوده پایتخت ایجاد میکند.
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