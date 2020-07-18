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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۳۵

فرمانده قرارگاه خاتم:

ساخت فاز جدیدی از ستاره خلیج‌فارس در راه است

ساخت فاز جدیدی از ستاره خلیج‌فارس در راه است

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء، از ایرانی‌سازی ۷۰ درصد تجهیزات پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و برخی از فازهای پارس جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سعید محمد با اشاره به آخرین اقدامات قرارگاه در حوزه صنایع پتروشیمی، گفت: اکنون در حال توافق با وزارت نفت برای احداث فاز جدیدی در پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس هستیم و در صورت توافق با وزارت نفت، برنامه‌ریزی ۱۰۰ درصدی برای ایرانیزه کردن ساخت و به کارگیری تجهیزات داریم.

فرمانده قرارگاه خاتم با بیان اینکه این قرارگاه تولید محصولات پتروشیمی را در جایگاه پیمانکار بر عهده دارد، افزود: از آنجا که ما سازنده پروژه بوده و قطعه تهیه می‌کنیم پس از تحریم‌ها کارفرمایان قبول کردند به سمت سازندگان ایرانی بروند، به همین دلیل ۷۰ درصد تجهیزات پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس و فازهای مجتمع گازی پارس جنوبی (که قرارگاه اجرایی کرده) ایرانی‌سازی شده است.

کد مطلب 4976887

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    نظرات

    • علی IR ۰۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
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      توجه به ساحت ماشین آلات، دستگاههای متنوعی که لازمه استفاده در خط تولید کارخانه های مختلف است و به طور کلی رونق ماشین سازی و تولید کالاهای تکنولوژیک به جای واردات بسیار ارزشمند و زیرساختی برای توسعه است

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