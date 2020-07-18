به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سعید محمد با اشاره به آخرین اقدامات قرارگاه در حوزه صنایع پتروشیمی، گفت: اکنون در حال توافق با وزارت نفت برای احداث فاز جدیدی در پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیجفارس هستیم و در صورت توافق با وزارت نفت، برنامهریزی ۱۰۰ درصدی برای ایرانیزه کردن ساخت و به کارگیری تجهیزات داریم.
فرمانده قرارگاه خاتم با بیان اینکه این قرارگاه تولید محصولات پتروشیمی را در جایگاه پیمانکار بر عهده دارد، افزود: از آنجا که ما سازنده پروژه بوده و قطعه تهیه میکنیم پس از تحریمها کارفرمایان قبول کردند به سمت سازندگان ایرانی بروند، به همین دلیل ۷۰ درصد تجهیزات پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس و فازهای مجتمع گازی پارس جنوبی (که قرارگاه اجرایی کرده) ایرانیسازی شده است.
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