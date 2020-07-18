اصلاح قانون انتخابات با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری عصر امروز در دیدار با مدیران شورای نگهبان استان یزد با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات در کشور اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که اکنن در ارتباط با قانون انتخابات وجود دارد این است که دلیل عدم تأیید صلاحیت‌ها به درستی به افراد بیان نمی‌شود و همین موضوع اختلافاتی را به وجود می‌آورد.

وی تصریح کرد: باید قانون به گونه‌ای اصلاح شود که دلیل عدم تأیید یا رد صلاحیت افراد به صورت شفاف به آنها بیان شود و در صورتی که اشتباهی وجود دارد بتوان این اشتباه را جبران کرد.

نماینده ولی فقیه در استان یزد عنوان کرد: برخی مواقع غفلت‌هایی از سوی برخی افراد انجام می‌شود که سبب رد صلاحیت وی می‌شود و اکنون در چنین شرایطی عدم التزام به اسلام دلیل اعلام می‌شود در حالی که این فرد التزام کامل به اسلام ممکن است داشته باشد و در اثر غفلت اشتباهی انجام داده باشد.

ناصری افزود: شورای نگهبان هم مشکلاتی که در ارتباط با قوانین انتخابات مشاهده کرده را باید اعلام کند تا نمایندگان مجلس بتوانند بهتر نسبت به اصلاح این قوانین حرکت کنند.

امام جمعه یزد ادامه داد: این مورد نباید به سال آخر دوره مجلس موکول شود چرا که در آن زمان وقت کافی برای رسیدگی و اصلاح قانون وجود ندارد و از هم اکنون باید پیگیری لازم برای رفع این مشکل انجام شود.

وی ادامه داد: قوانین مختلفی در ارتباط با انتخابات را در سال‌های پایانی مجلس مشاهده کردیم که به دستور کار وارد شد ولی نتیجه‌ای از آن گرفته نشد که از جمله این موارد، افزایش تعداد نمایندگان، استانی شدن انتخابات مجلس، اصلاح قانون انتخابات و موارد مختلف دیگر بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان یزد، یکی از ویژگی‌های خوب فوتبال را ناامید نشدن بازیکنان دانست و گفت: بازیکنان نمی‌گویند که دقیقه ۹۰ است و نباید کار کنیم بلکه تا آخرین لحظه بازی با امید تلاش می‌کنند که موفق شوند، مدیران ما هم باید در طول زمان فعالیت خود تمام تلاش خود را بکنند و حتی روز آخر هم مثل روز اول تلاش داشته باشند.

ناصری با بیان اینکه حضور و فعالیت شورای نگهبان در نظام اسلامی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، گفت: در تمام دنیا قانون‌ها ضمانت اجرا نیاز دارند و در هر کشور یک مجمعی برای نظارت بر تصویب قوانین وجود دارد از عدم اجرای قانون جلوگیری شود.