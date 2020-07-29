  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۸ مرداد ۱۳۹۹، ۹:۳۰

توسط خانه کتاب و ادبیات؛

فراخوان ثبت‌نام در تابستانه کتاب ۹۹ منتشر شد

فراخوان ثبت‌نام در تابستانه کتاب ۹۹ منتشر شد

فراخوان ثبت‌نام در طرح تابستانه کتاب ۹۹ توسط موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان ثبت‌نام کتابفروشی‌ها در طرح تابستانه کتاب ۹۹ توسط موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر شد. این‌طرح در راستای تحقق بخشی از برنامه‌های معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حمایت از ناشران و کتابفروشان کشور برگزار می‌شود.

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، این‌طرح از روز شنبه ١٨ مرداد مصادف با عید سعیدغدیرخم آغاز می‌شود و تا روز پنج‌شنبه ٣٠ مرداد ادامه خواهد داشت.

بر این‌اساس، کلیه کتابفروشی‌های سراسر کشور از تاریخ انتشار این فراخوان (٨ مرداد ۹۹) می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی tarh.ketab.ir نسبت به ثبت‌نام در طرح تابستانه کتاب ٩٩ اقدام کنند.

کتابفروشی‌های مشارکت‌کننده در طرح‌های قبلی، برای تایید شرکت در تابستانه کتاب ٩٩ نیاز به ثبت‌نام مجدد ندارند و کافی است با مراجعه به پنل کاربری خود شرایط شرکت در طرح را تایید و اطلاعات خود را کنترل و ویرایش کنند.

کد مطلب 4985858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها