به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان ثبت‌نام کتابفروشی‌ها در طرح تابستانه کتاب ۹۹ توسط موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر شد. این‌طرح در راستای تحقق بخشی از برنامه‌های معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حمایت از ناشران و کتابفروشان کشور برگزار می‌شود.

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، این‌طرح از روز شنبه ١٨ مرداد مصادف با عید سعیدغدیرخم آغاز می‌شود و تا روز پنج‌شنبه ٣٠ مرداد ادامه خواهد داشت.

بر این‌اساس، کلیه کتابفروشی‌های سراسر کشور از تاریخ انتشار این فراخوان (٨ مرداد ۹۹) می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی tarh.ketab.ir نسبت به ثبت‌نام در طرح تابستانه کتاب ٩٩ اقدام کنند.

کتابفروشی‌های مشارکت‌کننده در طرح‌های قبلی، برای تایید شرکت در تابستانه کتاب ٩٩ نیاز به ثبت‌نام مجدد ندارند و کافی است با مراجعه به پنل کاربری خود شرایط شرکت در طرح را تایید و اطلاعات خود را کنترل و ویرایش کنند.