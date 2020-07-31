به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاتر شهر، پرفورمنس «جا به جایی تئاتر شهر، یک سانتی متر نزدیک تر» با طراحی و کارگردانی نصیرملکی جو روزهای جمعه دهم و یکشنبه دوازدهم مرداد ماه در محوطه مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود.

«جا به جایی تئاتر شهر، یک سانتی متر نزدیک تر» عنوان تازه‌ترین پروژه اجرایی نصیرملکی جو نویسنده و کارگردان تئاتر است که روزهای جمعه دهم و یکشنبه دوازدهم مردادماه در محوطه تئاتر شهر پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد. این کارگردان طی روزهای اخیر نمایش «کوکاکولا» با بازی سیاوش چراغی پور و پگاه کاظمی را در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برده است.

درباره پروژه «جا به جایی تئاتر شهر، یک سانتی متر نزدیک تر» آمده است: «ایده پوچ جا به جا کردن یک ساختمان که از اساس غیر ممکن می‌نماید، چنان پوچ و غیر ممکن است که همین غیر ممکن بودن ش می‌تواند بیننده یا شنونده را به فکر فرو ببرد. اینکه بشنوید یا ببینید که کسی قصد دارد با دستان ناتوان ش دیوارهای ضخیم یک ساختمان را جا به جا کند می‌تواند به شکل کنایه‌آمیزی اشاره‌ای باشد به ناتوانی ما در جابجایی هر آنچه که ما از جا به جا کردنش ناتوانیم. در این چارچوب مفاهیم زیادی وجود دارند که می‌توانند با این ایده اجرایی مطابقت نمایند. اجرا گران با هم یا تک تک به هل دادن دیوارها مشغول می‌شوند و با خط کش‌ها و مترهای بزرگنمایی شده به شکل اغراق شده و وسواس گونه‌ای به اندازه‌گیری زمین مشغول می‌شوند.

در مرور خاطراتمان یک فاصله بدون برگشت وجود دارد که با هیچ نیروی ماورایی و غیر ماورایی قابل جبران نیست. بیشتر شبیه شنیدن شعر یا ایجاز و استعاره است تا یک عمل مطابق با معیارهای مرسوم. یک اعتراض است به فاصله‌ها و ابعادی که از دسترس زندگی و آرمان‌های ما خارج شده‌اند.

این نه یک تئاتر خیابانی و نه یک پرفورمنس صرف است که در یک گالری یا فضایی مشابه گالری اجرا شود بلکه بیشتر شبیه به یک رفتار هنجارشکنانه نمادین است که می‌بایست در قاب تصاویر و عکس‌ها به ضرورت اجرای آن فکر کرد. به این معنا که عکس‌ها و برد آرشیوی آن از خود پرفورمنس مهم‌تر است و می‌تواند زمینه فکری را در قالب یک رویکرد تازه به هنر مدرن اجرا به وجود بیاورد.

اجراگران با همان رفتارهای غیر آشنا که ممکن است در رفتارشناسی بازیگران نمایش‌های پیشین من سراغ داشته باشید بدون استفاده از هیچ کلامی با لباس‌ها و صورت‌های کاملاً قرمز رنگ برای مدت بیست دقیقه دیوارهای تئاتر شهر را از سمت شرقی مجاور ورودی سالن چهارسو هل می‌دهند تا بتوانند فاصله میان ساختمان و مجسمه پرویز تناولی را یک سانتیمتر کم‌تر کنند. همین و بعد پرفورمنس تمام می‌شود. نه حرفی زده می‌شود و نه اکت یا رفتار خارج از هل دادن دیوار روی می‌دهد. آنچه روی می‌دهد اما، به فکر بردن بیننده است از انجام یک (سوژه ذهنی) از عمل محال [ناممکن]. حتماً قصه آن دختر بچه که با قاشق کوچک خود آب دریا را هم می‌زند تا آب شور دریا شیرین بشود شنیده‌اید. فکر می‌کنم این پرفورمنس نیز، چنین معنای نهفته‌ای را در درون خود دارد.»

در پرفورمنس «جا به جایی تئاتر شهر، یک سانتی متر نزدیک تر» تولید کارخانه هنر مدرن، نصیرملکی جو طراح و کارگردان، یاسمن رضا زاده، محمد حسن سلمانی، مهسا شیخی، بهنام شاملو، حسین مهدوی، مسیح کمالی، کوروس افشار، زینب گرما رودی، محمد مفاخری، امید تیموری، مینا رمضانی (اجرا گران)، امیر قالیچی و زهرا سلیمیان مجریان طرح، بهنام شاملو و حسین مهدوی دستیاران کارگردان، نصیر ملکی جو طراح لباس و آکسسوار، شقایق برهمتی طراح گریم، مهسا شیخی طراح گرافیک، امیر قالیچی مدیر روابط عمومی، زهرا سلیمیان برنامه ریز دیگر عوامل اجرایی این پروژه را تشکیل می‌دهند.

اجرای این پروژه با همکاری دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی و مجموعه تئاتر شهر روز پنجشنبه نهم مرداد آغاز شده و روزهای جمعه دهم و یکشنبه دوازدهم مردادماه ساعت ۱۵ و ۱۶:۳۰ نیز در محوطه مجموعه تئاتر شهر میزبان مخاطبان خواهد بود.