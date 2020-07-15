به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اکران آنلاین فیلم سینمایی «نرگس مست» به نویسندگی و کارگردانی جلال‌الدین دری از امروز چهارشنبه ۲۵ تیر آغاز می‌شود.

فیلم سینمایی «نرگس مست» از ۲۳ بهمن سال گذشته روی پرده رفت، اما اکران آن به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی سالن‌های سینما از تاریخ سوم اسفندماه ناتمام ماند. از امروز مخاطبان می‌توانند با تهیه بلیت با قیمت ۱۵ هزار تومان از طریق سامانه‌های فیلیمو و نماوا این فیلم را تماشا کنند.

«نرگس مست» به تهیه‌کنندگی عبدالله اسفندیاری پس از سه سال اکران شده است.

فیلم «نرگس مست» داستانی از زندگی چهار شاعر و تصنیف ساز معاصر را همراه با تاریخچه موسیقی ایرانی در قالبی عاشقانه و شاعرانه به تصویر می‌کشد.

بازیگران اصلی این فیلم سعید پورصمیمی، میترا حجار، مهدی پاکدل، هومن برق‌نورد، سیامک صفری، امیرحسین مدرس، متین ستوده، نگار عابدی، بهنام قربانی، مژگان اخلاقی، هستی فرحی و مهدی فرجوند بوده‌اند.

پخش‌کننده جهانی فیلم سولماز اعتماد است.

سایر عوامل «نرگس مست» عبارتند از: تدوین: نازنین مفخم، مدیر فیلمبرداری: رضا شیخی، مدیر صدابرداری: محمد شاهوردی، طراح چهره پردازی: بابک شعاعی، طراحی و ترکیب صدا: عرفان یزدی، طراح صحنه و لباس: لیلا نقدی پری، آهنگساز: مجید درخشانی، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار یک کارگردان: سعید نقدزاده، دستیار دوم کارگردان: فرشاد کلباسی، منشی صحنه: آنیتا فیروز بخت، دستیار برنامه ریز: میترا یکتافر، دستیاران کارگردان: محمدحسین برهانی زاده، ملیکا قربانی، عکس: امیر کوروش اعرابی، تصویربردار پشت صحنه: سیدیزدان دری، مدیر تولید: مجتبی برهانی زاده، خوانندگان: اشکان کمانگری، عباس حبیبیان، فایضه کامیاب، گروه جلوه‌های ویژه بصری: رضا میثاقی، اصلاح رنگ: سامان وفایی، مدیر تدارکات: رضا دهقان، مشاور رسانه‌ای: هادی اعتمادی مجد.