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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۹:۰۰

«نرگس مست» هم آنلاین اکران می‌شود

«نرگس مست» هم آنلاین اکران می‌شود

اکران آنلاین فیلم سینمایی «نرگس مست» از امروز چهارشنبه ۲۵ تیر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اکران آنلاین فیلم سینمایی «نرگس مست» به نویسندگی و کارگردانی جلال‌الدین دری از امروز چهارشنبه ۲۵ تیر آغاز می‌شود.

فیلم سینمایی «نرگس مست» از ۲۳ بهمن سال گذشته روی پرده رفت، اما اکران آن به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی سالن‌های سینما از تاریخ سوم اسفندماه ناتمام ماند. از امروز مخاطبان می‌توانند با تهیه بلیت با قیمت ۱۵ هزار تومان از طریق سامانه‌های فیلیمو و نماوا این فیلم را تماشا کنند.

«نرگس مست» به تهیه‌کنندگی عبدالله اسفندیاری پس از سه سال اکران شده است.

فیلم «نرگس مست» داستانی از زندگی چهار شاعر و تصنیف ساز معاصر را همراه با تاریخچه موسیقی ایرانی در قالبی عاشقانه و شاعرانه به تصویر می‌کشد.

بازیگران اصلی این فیلم سعید پورصمیمی، میترا حجار، مهدی پاکدل، هومن برق‌نورد، سیامک صفری، امیرحسین مدرس، متین ستوده، نگار عابدی، بهنام قربانی، مژگان اخلاقی، هستی فرحی و مهدی فرجوند بوده‌اند.

پخش‌کننده جهانی فیلم سولماز اعتماد است.

سایر عوامل «نرگس مست» عبارتند از: تدوین: نازنین مفخم، مدیر فیلمبرداری: رضا شیخی، مدیر صدابرداری: محمد شاهوردی، طراح چهره پردازی: بابک شعاعی، طراحی و ترکیب صدا: عرفان یزدی، طراح صحنه و لباس: لیلا نقدی پری، آهنگساز: مجید درخشانی، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار یک کارگردان: سعید نقدزاده، دستیار دوم کارگردان: فرشاد کلباسی، منشی صحنه: آنیتا فیروز بخت، دستیار برنامه ریز: میترا یکتافر، دستیاران کارگردان: محمدحسین برهانی زاده، ملیکا قربانی، عکس: امیر کوروش اعرابی، تصویربردار پشت صحنه: سیدیزدان دری، مدیر تولید: مجتبی برهانی زاده، خوانندگان: اشکان کمانگری، عباس حبیبیان، فایضه کامیاب، گروه جلوه‌های ویژه بصری: رضا میثاقی، اصلاح رنگ: سامان وفایی، مدیر تدارکات: رضا دهقان، مشاور رسانه‌ای: هادی اعتمادی مجد.

کد مطلب 4974404
زهرا منصوری

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