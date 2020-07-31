تجربیات انتقال خون ایران در اختیار جامعه جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان عشقی، در پیامی به مناسبت فرارسیدن چهل و ششمین سالروز تأسیس سازمان انتقال خون ایران، اعلام کرد: ۴۶ سال از روزهای ابتدایی مردادی که کشتی حیات سازمان انتقال خون ایران به دریای سلامت ایران وارد شد، می‌گذرد. در این سال‌ها دریادلان، کشتی بانان و همسفران عاشقی در این دریای پرتلاطم سوختند و ساختند و راندند و این سازمان پر افتخار را به جایی رساندند که آمار و ارقام افتخارات آن در ایران و جهان در این مختصر نمی گنجد.

وقوع فاجعه جهانگیری بیماری آشوبگر کرونا دریای سلامت مردم ایران را طوفانی و وظیفه سازمان انتقال خون ایران را در تأمین خون و فرآورده‌های خونی سالم و کافی، که پلاسمای شفابخش از بهبودیافتگان بیماری نیز بر آن افزوده شده بود، دو چندان کرد. اما یاران خون رسان مردم ایران در برشی باور نکردنی از تاریخ خدمات خود که سر ریز از تحریم‌های کینه توزانه و ستمگرانه خارجی و کمبودها و گاه غفلت‌های داخلی دامنگیر طب و خدمات انتقال خون در ایران بوده است، نه تنها در داخل مرزهای مقدس ایران با حفظ تمامی استانداردهای شناخته شده قبلی به ارائه خدمات خود پرداخت بلکه در عرصه بین المللی میدان داری و سرفرازی کرده و تولیدات و تجربیات ارزشمندی را در اختیار جامعه جهانی قرار داد.

این تلاش پر افتخار و مستمر ممکن نبود مگر با همدلی, پشتکار و پایداری و صبر تمامی نیروهای انسانی این سازمان وزین, اعم از مدیران بی ادعا, نیروهای فنی و تخصصی و, پزشکان, کارشناسان و نیروهای پشتیبانی و خدماتی سازمان که تمامی سختی‌های محیط کار و حتی معیشت شخصی را تحمل کرده ولی از مقررات و استانداردها پا فرا ننهادند و از این رو فروتنانه در برابر تمامی این صاحبان همت سر تعظیم می‌کنم.

در پایان با تبریک عید قربان و روز عرفه و به فال نیک گرفتن تقارن دقیق روز ملی انتقال خون در این دوره پر تلاطم با این ایام سعید, این همزمانی «خون و عرفه» را به عنوان نشانه‌ای از حکمت، سرفرازی و مظلومیت سالار شهیدان و ناخدای سفینه نجات انسان‌ها، چراغ راه سازمان انتقال خون ایران که کشتی خون رسان و حیات مردم ایران است، دانسته و به آن افتخار می‌کنیم.