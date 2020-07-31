ظریف درگذشت مادر عباس عراقچی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان درگذشت مادر سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«انا لله و انا الیه راجعون

برادر عزیزم جناب آقای سید عباس عراقچی معاون سیاسی محترم وزارت امور خارجه

ارتحال والده گرامیتان موجب تاسف و تالم گردید. بدینوسیله مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه که از ارادتمندان ائمه معصومین علیهم السلام بود و فرزندان صالح را در دامانی پاک تربیت نمود، غفران و رحمت واسعه الهی و برای جنابعالی و بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.»