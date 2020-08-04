به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری، عصر امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با اشاره به اینکه فرهنگ و ظرفیت کارآفرینی باید در کشور ما احیا شود، اظهار داشت: اتکا به درآمد نفت این ظرفیت را از بین برده اما باید برای احیای آن تلاش کنیم.

وی با شا اره به اینکه رهبر معظم انقلاب بر رونق اقتصاد دانش‌بنیان تاکید دارند، افزود: کسب شغل باید از راه دانش و علم به وجود آید و لازم است جوانان علاوه بر تحصیل، کارافرینی کنند و کسب و کارهای جدید ایجاد کنند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: در یزد تحول سریع‌تر اتفاق می‌افتد، در شرکت‌های جدید اقتصاد دانش‌بنیان شاهد هستیم که در حال حاضر دستاوردهای خوبی برای سلامت کشور داشته است، لازم است اقداماتی انجام شود که کشور نیاز دارد.

ستاری با تاکید بر اینکه پیشرفت صنایع دانش بنیان نیازمند حمایت بیشتر است، تصریح کرد: ارزش افزوده‌ای که از صنایع جدید دانش‌بنیان به وجود آمده است از هنر مغز و دانش فرد است‌.

وی گفت: جهت‌گیری دانشگاه‌ها برای رونق تکنولوژی و صنعت باشد، جوانان و ما مسئولان با پول مردم در دانشگاه‌ها درس خوانده‌ایم که مشکل مردم را حل کنیم.

معاون علمی و فناوری اظهار داشت: اگه قرار باشد بهترین سال‌های عمر جوان در کلاس‌ها گرفته شود و در نهایت شغل نداشته باشد، عمرشان هدر رفته و ارزش افزوده‌ای نخواهند داشت و در جامعه ایجاد معضل می‌کند.