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۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۵۱

در گفت‌وگوی تلفنی با استاندار صورت گرفت؛

پیگیری وضعیت امدادرسانی به سیل‌زدگان خراسان‌رضوی از سوی رییسی

پیگیری وضعیت امدادرسانی به سیل‌زدگان خراسان‌رضوی از سوی رییسی

رییس‌جمهور در تماس تلفنی با استاندار خراسان رضوی آخرین وضعیت امدادرسانی به سیل‌زدگان این استان را پیگیری و دستورات لازم را برای بسیج همه امکانات در این زمینه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی که برای برگزاری دومین سفر استانی به مازندران در این استان به سر می‌برد، عصر امروز پنجشنبه، در تماسی تلفنی با استاندار خراسان رضوی ضمن اطلاع از آخرین اخبار و جزئیات وقوع سیل در این استان و امدادرسانی‌های صورت گرفته، دستور داد همه امکانات برای تسریع در رسیدگی به وضعیت سیل‌زدگان و آسیب‌دیدگان بسیج شود.

کد مطلب 6108561
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • محمد IR ۰۵:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
      0 0
      پاسخ
      جناب کارت ورود به جلسه امتحانات نهائی را پیگیری کن که بچه مردم از بلا تکلیفی خارج شود.

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