به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی که برای برگزاری دومین سفر استانی به مازندران در این استان به سر میبرد، عصر امروز پنجشنبه، در تماسی تلفنی با استاندار خراسان رضوی ضمن اطلاع از آخرین اخبار و جزئیات وقوع سیل در این استان و امدادرسانیهای صورت گرفته، دستور داد همه امکانات برای تسریع در رسیدگی به وضعیت سیلزدگان و آسیبدیدگان بسیج شود.
در گفتوگوی تلفنی با استاندار صورت گرفت؛
پیگیری وضعیت امدادرسانی به سیلزدگان خراسانرضوی از سوی رییسی
رییسجمهور در تماس تلفنی با استاندار خراسان رضوی آخرین وضعیت امدادرسانی به سیلزدگان این استان را پیگیری و دستورات لازم را برای بسیج همه امکانات در این زمینه صادر کرد.
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