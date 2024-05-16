به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی که برای برگزاری دومین سفر استانی به مازندران در این استان به سر می‌برد، عصر امروز پنجشنبه، در تماسی تلفنی با استاندار خراسان رضوی ضمن اطلاع از آخرین اخبار و جزئیات وقوع سیل در این استان و امدادرسانی‌های صورت گرفته، دستور داد همه امکانات برای تسریع در رسیدگی به وضعیت سیل‌زدگان و آسیب‌دیدگان بسیج شود.